Exposição apresenta a memória dos negros em Porto Alegre

Exposição montada no Rua da Praia Shopping. Lizandra Moraes / Divulgação

A exposição A Força da Memória celebra os 20 anos de um livro que se tornou referência na documentação da história negra porto-alegrense. Montada no Rua da Praia Shopping, a mostra apresenta fotos e textos sobre a trajetória e o protagonismo da população negra na cidade. São retratos de famílias, casais, trabalhadores e artistas, imagens de anônimos e de personalidades.

Idealizada pela produtora e documentarista Lizandra Moraes, a exposição revisita o acervo original organizado por Irene Santos, fotógrafa responsável pela seleção das imagens que deram origem ao livro Negro em Preto e Branco: História Fotográfica da População Negra de Porto Alegre.

— O livro consegue retratar personalidades criadoras da cidade. É uma obra de afirmação da nossa trajetória — destaca Lizandra.

Integrando a programação da Feira do Livro de Porto Alegre, a exposição está instalada no 3º andar do shopping (Rua dos Andradas, 1001) e pode ser visitada até 16 de novembro. Entre 10h e 20h, o público pode participar gratuitamente de visitas mediadas. Em outubro, a mostra integrou as comemorações dos 156 anos do Mercado Público de Porto Alegre.

O negro em fotografias

Lançado em 2005, o livro Negro em Preto e Branco reúne fotografias de famílias e de diferentes acervos. É uma grande coletânea que revela a presença negra no espaço público e no cotidiano da capital gaúcha.

Fábia, mãe de Irene Santos, organizadora do livro. Reprodução / Livro Negro em Preto e Branco

No texto de apresentação, a organizadora Irene Santos lembra que, exóticos para o olhar dos europeus no século 19, os negros “eram fotografados nas ruas ou mesmo em estúdios, tinham suas imagens copiadas sobre papel, exportadas e vendidas como curiosidades no Exterior”. A fotógrafa recorda que, algum tempo após a abolição da escravidão no Brasil, muitos negros “já estavam tão bem de vida que podiam ir aos estúdios encomendar suas próprias fotos”. No início do século 20, era considerado “de bom-tom ofertar aos amigos fotografias de momentos importantes”.

