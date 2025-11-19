Ex-cônsul em Porto Alegre e herói na Europa: quem foi Aristides de Sousa Mendes

Sousa Mendes (D) ao lado do rabino Chaim Kruger, na França. Reprodução / Fundação Sousa Mendes

O diplomata Aristides de Sousa Mendes foi cônsul de Portugal em Porto Alegre entre 1924 e 1926. Ele entrou para a história por salvar mais de 30 mil pessoas da perseguição dos nazistas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de um século da sua passagem pela capital gaúcha, o português, já falecido, será homenageado na cidade.

Em 1940, quando estava no consulado em Bordeaux, na França, o diplomata concedeu vistos aos perseguidos pelo regime nazista, incluindo milhares de judeus. Sousa Mendes permitiu a saída dos refugiados do território francês e a passagem segura pela Espanha até Portugal, onde encontraram a liberdade de viajar para outras partes do mundo.

Oficialmente neutro, sob o regime ditatorial de António de Oliveira Salazar, Portugal estava alinhado a Adolf Hitler. Em uma circular enviada às representações diplomáticas, o ditador português ordenou que os pedidos de refúgio fossem negados. Sousa Mendes não obedeceu.

Por seu ato, o diplomata foi severamente punido por Salazar, destituído do cargo e proibido de trabalhar. Seus filhos também foram penalizados, sendo impedidos de frequentar a universidade e até de conseguir emprego.

O diplomata morreu em Lisboa, em 1954. Em 1966, Sousa Mendes foi reconhecido como "Justo entre as Nações", título concedido pelo Memorial do Holocausto em Jerusalém.

Homenagem em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre realizará nos dias 25, 26 e 27 de novembro uma série de atividades em homenagem ao herói da Segunda Guerra Mundial. Paulo Catalino, presidente da Câmara Municipal da cidade portuguesa de Carregal do Sal, terra natal de Sousa Mendes, estará na capital gaúcha para participar dos eventos.

Entre as homenagens, haverá um encontro com o prefeito Sebastião Melo e outros convidados. No dia 25, às 10h, a Frente Parlamentar Brasil-Israel realizará uma cerimônia especial na Câmara Municipal. Às 18h30, está programada uma sessão de cinema na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), com a exibição do filme O Cônsul de Bordéus.

