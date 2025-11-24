Está chegando o dia: qual a data certa para montar a árvore de Natal?

A montagem da árvore de Natal é um momento especial para as crianças no final do ano. Em cada família, um ritual é mantido, muitas vezes passado de uma geração para outra. No Brasil, os pinheiros já estão decorando casas e comércios desde o final de outubro ou início de novembro.

Afinal, existe uma data certa para montar a árvore? Os católicos costumam preparar a decoração no primeiro domingo do Advento. Em 2025, é o dia 30 de novembro. O padre Antônio Hofmeister, responsável pela Seção de Língua Portuguesa da Secretaria de Estado do Vaticano, explica que a tradição é montar na primeira semana do Advento, não necessariamente no domingo.

Em muitos países, a árvore não é um costume católico, sendo mais comum entre os protestantes.

— A tradição católica mesmo é a montagem do presépio. Aqui na Itália, por exemplo, há uma grande tradição de presépios, especialmente os napolitanos — conta Hofmeister.

O Advento é um tempo de preparação para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Ele começa quatro domingos antes do Natal. O dia para montagem do pinheiro tem variações entre cristãos no mundo.

Confesso que lá em casa, neste ano, antecipamos em uma semana a colocação do pinheiro na sala. É uma arvorezinha de plástico, daquelas que vêm da China. Meu trabalho é bem mais fácil do que o realizado pelo meu pai no passado. Basta tirar a estrutura da caixa e, em poucos minutos, tudo está montado.

Meu pai comprava um pinheiro de verdade do Seu Furtado, um vizinho que plantava dezenas de árvores em um terreno ao lado da sua casa. Ele cuidava dos pinheiros durante todo o ano para faturar na véspera do Natal. Era assim antigamente: árvores naturais.

Na volta do nosso pinheirinho ficava um presépio com areia, pedras e até musgo. A alegria era ajudar a colocar as bolinhas na árvore e distribuir as peças. Também gostávamos de visitar as igrejas para ver seus presépios, renovados a cada ano.