Ernestina: quem foi a mulher que dá nome a município do RS

Cenário da Colônia Ernestina em 1924. Museu Municipal Dona Ernestina / Divulgação

Emancipado em 1988, Ernestina é um município de 3 mil habitantes no norte do Rio Grande do Sul. Originalmente ocupado por povos indígenas e por uma redução jesuítica, o território já pertenceu a Rio Pardo, Cruz Alta e, por último, a Passo Fundo. O nome homenageia uma mulher: Ernestina Kruel Niederauer.

Conhecida pelos familiares como Pepita, ela nasceu em Santo Ângelo, em 1889, filha de Jacob Luiz Niederauer e Rosalina Hoffmeister Kruel. Em 1903, casou-se com Adolfo Schell Loureiro, filho de Antônio José da Silva Loureiro, o Barão. O sogro ofereceu à nora uma gleba de terras como dote nupcial.

Posteriormente, João Fernando Kruel, tio de Ernestina, loteou em sociedade com Adolfo as terras doadas. A área foi dividida em lotes rurais — as colônias — e urbanos, recebendo o nome de Colônia Ernestina. O registro na Diretoria de Terras e Colonização ocorreu em 1910. Os lotes urbanos, onde ficava a sede, deram origem à cidade de Ernestina.

— Inicialmente, os lotes foram ocupados por descendentes de alemães das colônias velhas, da região de São Leopoldo e do Vale do Taquari. Posteriormente, ocorreu uma mescla — conta o professor e historiador Alexandre Aguirre, diretor do Museu Municipal Dona Ernestina e autor do livro Ernestina: História, Memória e Fotografia.

Dona Ernestina morreu em 1963. Museu Municipal Dona Ernestina / Divulgação

Em 1950, João Fernando Kruel e sua esposa Aurora Shell Loureiro doaram à prefeitura de Passo Fundo a área da atual praça central de Ernestina.

Ernestina nunca morou na colônia. Residia com a família em Passo Fundo. Com Adolfo, teve duas filhas e um filho: Walter, Cacilda e Felipina. Ela faleceu em Porto Alegre, em 25 de julho de 1963.

Barão

Oriundo de Portugal, Antônio José da Silva Loureiro chegou na década de 1850 ao Rio de Janeiro. Em 1864, montou uma casa de comércio em Passo Fundo, onde se casou com Felippina, filha do comerciante alemão Adam Schell. No teatro amador, recebeu o apelido de Barão. Militou ao lado dos federalistas (maragatos) e foi delegado de polícia em 1892.

Antônio José da Silva Loureiro, o Barão, foi rico comerciante. Museu Municipal Dona Ernestina / Divulgação