Do pequeno armazém à maior rede de supermercados do RS: a trajetória do Grupo Zaffari

Maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, o Grupo Zaffari começou com um armazém de secos e molhados em 1935. O casal Francisco José Zaffari e Santina De Carli Zaffari abriu o modesto negócio na Vila Sete de Setembro, no interior de Erechim. Eles vendiam de tudo um pouco, desde alimentos até tecidos. Quando o marido viajava para fazer compras, Santina permanecia no balcão, cuidava da venda e dos filhos.

Com 12 filhos, o casal formou uma família numerosa que ajudaria na expansão dos negócios. Em 1947, os Zaffari se mudaram para Erval Grande, então distrito de Erechim. Abriram uma casa comercial maior e, em pouco tempo, já tinham filiais na região. Os filhos mais velhos viajavam para transportar mercadorias. Nos anos 1950, a família passou também a atuar na distribuição de combustíveis.

Primeiro supermercado Zaffari foi aberto em Porto Alegre, em 1965. Grupo Zaffari / Divulgação

Em Porto Alegre, em 1960, os Zaffari abriram um atacado na Avenida Protásio Alves, junto à Avenida Taquara, no bairro Petrópolis. O primeiro supermercado foi inaugurado do outro lado da avenida, em 1965. A loja ficava no térreo do Edifício Santa Cecília. Em uma área de apenas 120 metros quadrados, já funcionava no sistema de autosserviço, inspirado nos mercados de São Paulo. O cliente deixava de ser atendido no balcão e passava a escolher os produtos diretamente nas prateleiras.

Em 1967, a segunda loja foi aberta em outro ponto da Avenida Protásio Alves, na esquina com a Rua Carazinho. Com padrão de atendimento e estilo arquitetônico próprio, a rede não parou de crescer.

Os anos 1970 marcaram a inauguração de pontos tradicionais em Porto Alegre: Rua Coronel Bordini (1971), Avenida Ipiranga (1974), Rua Anita Garibaldi (1976), Rua Fernandes Vieira (1977) e Rua Marechal Floriano (1978). A família também abriu loja em Passo Fundo e o primeiro hipermercado em Canoas, que mais tarde passou a operar com a marca Bourbon.

Em 1985, o Grupo Zaffari já somava 16 lojas. O slogan “Uma família a serviço da comunidade” refletia o envolvimento familiar no negócio.

O primeiro shopping da família, o Bourbon Assis Brasil, foi inaugurado em Porto Alegre em 1991. Em 2008, o grupo chegou a São Paulo com o Hipermercado Zaffari, âncora do Bourbon Shopping. Outro marco importante na trajetória da empresa foi a abertura, em 2023, do primeiro Cestto Atacadista, em Gravataí.

Atuando nos setores de varejo supermercadista, atacadista, administração de shopping centers, cartões de crédito e incorporação imobiliária, o Grupo Zaffari chega aos 90 anos empregando mais de 13 mil pessoas. Netos e bisnetos dos fundadores já fazem parte do negócio.

A rede de supermercados do esquilo, símbolo da empresa desde os anos 1970, é formada por 43 lojas no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O grupo administra também 14 shoppings, sendo 12 da bandeira Bourbon Shopping, além do Moinhos Shopping e do Shopping CenterLar.