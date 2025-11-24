Da fábrica de acordeões à produção de milhares de itens: a trajetória da Soprano

Grande indústria brasileira, a Soprano começou produzindo acordeões em Porto Alegre. Silvino Gildo Agnesi abriu a pequena fábrica no bairro Petrópolis em 1954. No ano seguinte, o negócio foi transferido para Caxias do Sul. Depois de sete décadas, a empresa fabrica mais de 4 mil itens voltados aos mercados da construção civil, moveleiro, de energias renováveis e de utilidades domésticas.

O jornal Pioneiro publicou, em 1959, uma notícia sobre o espetáculo do acordeonista carioca Mário Mascarenhas e sua esposa, Conchita, no Cine Ópera. O show foi patrocinado pela Acordeões Soprano, parceira do músico, inclusive no lançamento do acordeão Mascarenhas. A fábrica ficava na Avenida Rio Branco. Naquele período de forte demanda por gaitas, a indústria conquistou espaço no mercado musical.

Os negócios começaram a mudar com a ascensão da guitarra e do rock’n’roll. Agnesi, que chegou a ter dez sócios, ficou sozinho e percebeu que precisava transformar o negócio. Em 1968, encerrou a produção de acordeões e ingressou no mercado de ferragens para portas e janelas. Adelino Miotti tornou-se sócio. Em um terreno comprado na Vila Kayser, com apenas três funcionários, a Metalúrgica Soprano começou a funcionar em um pequeno prédio de madeira.

Em 1972, a empresa foi transferida para Farroupilha, sendo a primeira a se instalar no distrito industrial da cidade. Ela passou a comercializar disjuntores, ingressando no setor elétrico. Em 1982, iniciou a produção de fechaduras residenciais. A aquisição da empresa Coral, em 1992, trouxe os cilindros hidráulicos para o portfólio, fortalecendo ainda mais a atuação industrial.

Na década de 1990, a Soprano passou a fazer componentes para móveis, entrando em novo mercado. Em 1997, adquiriu a Tekcor e ingressou no segmento de utilidades térmicas, agregando produtos voltados ao consumo final. Em 2000, abriu um escritório em Guangzhou, na China. A expansão seguiu com a inauguração de centros de distribuição dentro e fora do Brasil.

Atualmente, a Soprano tem cerca de 2 mil funcionários. As unidades produtivas ficam em Farroupilha e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.