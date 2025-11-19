Chalé da Praça XV: a história de um símbolo de Porto Alegre

O Chalé da Praça XV é um cartão-postal de Porto Alegre. Ponto de encontros, refeições e chope gelado, o belo prédio está na memória de gerações de gaúchos. No coração do Centro Histórico, ao lado do Mercado Público, o restaurante e bar celebra 140 anos.

O primeiro chalé no local foi construído na década de 1880, como parte das melhorias na Praça Conde d’Eu, renomeada Praça XV de Novembro após a Proclamação da República. No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco conta que a Câmara Municipal aprovou, em 1881, a planta do pequeno prédio e a contratação de Frederico Jaeger para construí-lo em madeira.

Leia Mais Da forca ao tambor, as transformações de uma praça de Porto Alegre

O início da operação de restaurante no local ainda gera dúvidas entre pesquisadores. Em um painel em frente ao Chalé da Praça XV, é relembrada parte de sua história. O material aponta que a inauguração foi em 22 de novembro de 1885.

Um novo prédio foi construído em 1911, substituindo o antigo chalé de madeira. O permissionário na época era Gaspar Binter, que também foi dono do Hotel Vienna.

Chalé da Praça XV no início dos anos 1930. Correio da Manhã / Arquivo Nacional

— A beleza está no fato de o prédio ser transparente. Ele é todo de vidro, sustentado por uma estrutura de ferro. Uma construção muito interessante para a época — destaca o arquiteto Lucas Volpatto, que elabora o projeto de restauro.

O Chalé da Praça XV é formado por dois pavimentos em planta octogonal, além de subsolo e mezanino. Em 1998, o prédio que pertence à prefeitura de Porto Alegre foi tombado como patrimônio histórico da cidade. No ano seguinte, a edificação foi restaurada e transformada em restaurante-escola do Senac, especializado em culinária gaúcha.

Em 2001, a família Simonetti assumiu como permissionária. O Chalé e sua praça foram reinaugurados em 2011, após ampliação com um edifício anexo.

O empresário Edemir Simonetti prevê para o primeiro trimestre de 2026 o início da captação de recursos para as obras de restauro do Chalé da Praça XV.