Casamento na colônia: o vestido de noiva usado por sete irmãs

Uma exposição apresenta vestidos usados por noivas da Quarta Colônia, na região central do Estado. Guardadas com carinho pelas famílias ao longo das décadas, as peças são lembranças de casamentos da segunda metade do século 20. O visitante pode ver desde o tradicional branco até um ousado vestido vermelho.
A mostra Vestidos das Noivas da Colônia no Museu tem como propósito valorizar e evidenciar o romantismo. Montada no Museu Histórico Geringonça, em Novo Treviso, município de Faxinal do Soturno, a exposição resgata memórias, relatos e histórias de vida.
Os 12 vestidos foram usados em casamentos realizados na Quarta Colônia de Imigração Italiana, em municípios como Dona Francisca, Ivorá, Nova Palma, Agudo e São João do Polêsine. Também é exposto um traje de "aia", dama de honra infantil. Eles retratam a identidade cultural da região. O casamento sempre foi um momento de festa e reunião de famílias.
Com a curadoria de Thais Danzmann Chaves, a mostra ficará aberta durante todo o mês de novembro. O museu funciona de quarta a domingo, inclusive em feriados, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A exposição integra a programação oficial dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.
Vestido de sete irmãs
O vestido das irmãs Soldera é um dos destaques. Em 1962, a jovem Alcena Soldera começou a costurar o traje de noiva com a ajuda das irmãs Grigoleta e Jurema. Elas trabalhavam à noite, iluminadas por um lampião, unindo duas máquinas de costura.
Alcena se casou com Erin Secretti em 11 de maio de 1963. Nas décadas de 1960 e 1970, o mesmo vestido foi usado também por suas seis irmãs: Grigoleta, Jurema, Laurita, Lorena, Marinês e Marilene. Todas subiram ao altar da Igreja São Marcos, em Novo Treviso.
A localidade de Novo Treviso foi formada a partir de 1884, por famílias vindas principalmente do norte da Itália. O nome homenageia a cidade italiana de Treviso. Ao longo do tempo, tornou-se um importante núcleo histórico e religioso de Faxinal do Soturno.
O Museu Histórico Geringonça preserva objetos, fotografias e documentos da colonização italiana na região. O prédio já foi ocupado pela Escola Sagrado Coração de Jesus, fundada pelas Irmãs da Congregação do Imaculado Coração de Maria. Uma pequena capela fica em anexo. Geringonça foi o primeiro nome de Novo Treviso.
