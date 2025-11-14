Barco no teto, medalhas de Daiane dos Santos e outras curiosidades do novo museu do Grêmio Náutico União

O Grêmio Náutico União (GNU) inaugurou nesta semana novo museu na sede Alto Petrópolis, em Porto Alegre. Em um local de maior circulação de sócios e visitantes, o espaço apresenta fotos, documentos, publicações e objetos que retratam os quase 120 anos de história do clube.

Fundado em 1º de abril de 1906, o GNU ficou conhecido como o clube dos guris. Meninos de 10 a 15 anos, Carlos Simão Arnt, Hugo Deppermann, Arno Deppermann, Hugo Berta, Arnaldo Bercht e Emílio Bercht criaram o Ruder-Verein Freundschaft (Sociedade de Regatas Amizade) para praticar remo no Guaíba. Na expansão para outros esportes, além de atividades sociais e culturais, o clube acumulou muitas histórias e conquistas. Em 2004, foi criado o museu para reunir, organizar e apresentar o rico acervo.

Na visita ao novo museu, logo chamou a minha atenção um barco pendurado no teto. Ele tem uma história especial para o GNU, por ser o primeiro construído pelo funcionário da carpintaria José Pereira dos Santos após o incêndio que destruiu a flotilha na sede da Ilha do Pavão, em 1978. Tális dos Santos, filho do construtor, restaurou a embarcação para a exposição.

O museu apresenta outros objetos importantes, como as medalhas da ginasta Daiane dos Santos, campeã mundial. A sala de troféus está repleta, mas um recebe destaque: o "Wanderpreis". Instituído pela Liga Náutica Rio-Grandense em 1924, era disputado anualmente na distância de 500 metros de nado livre no Guaíba. O troféu ficaria em definitivo com o vencedor por três anos consecutivos, feito alcançado pelos nadadores do GNU em 1929, 1930 e 1931.

Em um armário, está o livro de atas da diretoria na década de 1910. Em função da Primeira Guerra Mundial, o nome em alemão foi substituído por Grêmio Náutico União. As atas, até então redigidas em alemão, passaram a ser escritas em português em abril de 1917.

Conquistas recentes também são lembradas. Na entrada do museu, é homenageada a nadadora Carol Santiago, medalhista em Jogos Paralímpicos.