A epidemia que matou 10% da população de Porto Alegre

O Vapor Imperatriz chegou à capital do Império com péssimas notícias da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Em 4 de janeiro de 1856, o jornal Diário do Rio de Janeiro publicou que a "cholera morbus" havia espalhado sobre Porto Alegre “seu manto de horror”. Depois de atingir outras regiões do país, a doença chegava ao sul do Brasil.

O presidente da província, Manuel Vieira Tosta, o Barão de Muritiba, estimou em mais de 4 mil o total de mortes no Rio Grande do Sul entre novembro de 1855 e fevereiro de 1856. Em relatório, registrou que não adiantou a quarentena imposta a viajantes na barra do Rio Grande.

A epidemia teria começado após a chegada do Vapor Imperatriz, em novembro de 1855, com passageiros já doentes. O presidente da província escreveu que a doença se desenvolveu primeiro nas charqueadas, espalhando-se rapidamente por Pelotas, Jaguarão e Rio Grande.

Em Porto Alegre, como nas demais cidades, a disseminação da cólera foi favorecida pelas péssimas condições de higiene, esgoto nas ruas e a ausência de água tratada. A cólera é uma infecção intestinal aguda causada por bactéria e transmitida pela contaminação fecal-oral direta ou pela ingestão de água e alimentos contaminados. Sem o tratamento adequado, provoca desidratação intensa e pode levar à morte.

Na época, Porto Alegre tinha cerca de 17 mil habitantes. Em relatório publicado no fim de 1856, Jeronymo Francisco Coelho, sucessor do Barão de Muritiba na presidência da província, relatou 1.742 mortes na cidade, o equivalente a 10% da população. O número real, porém, foi maior, já que nem todos os óbitos ficaram registrados em razão do grande volume de enterros.

As mortes na capital gaúcha começaram no fim de novembro de 1855 e se concentraram nos dois meses seguintes. A Santa Casa enterrou mais de 1,2 mil pessoas livres e escravizadas apenas em dezembro, número superior ao total dos onze meses anteriores. A epidemia atingiu inclusive as classes mais altas, mas foi devastadora entre os mais pobres e escravizados.

Cemitério de escravos e indigentes da Santa Casa de Porto Alegre na década de 1850. Ficava na área do atual complexo hospitalar. Reprodução / Acervo Ronaldo Bastos

As notícias chegavam ao Rio de Janeiro pelos jornais transportados nos navios. Em 2 de abril de 1856, o Diário do Rio de Janeiro publicou que Porto Alegre estava há mais de um mês sem novos casos de cólera.

