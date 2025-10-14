Trem de Porto Alegre a Caxias do Sul: saiba quanto tempo durava a viagem

Estação de Caxias no dia da inauguração, em 1910. Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / Divulgação / Divulgação

Inaugurada em 1910, a estrada de ferro acelerou o crescimento de Caxias do Sul. O trem conectou a Pérola das Colônias a cidades do Rio Grande do Sul e de outros Estados. Subindo ou descendo a Serra, a viagem ficou mais rápida e confortável do que nas carroças, mulas ou cavalos. A produção rural e das indústrias ganhou novos mercados.

Em Caxias do Sul, ficava a última parada da linha que começava em Montenegro. Na cidade do Vale do Caí, cargas e passageiros poderiam embarcar nos barcos ou continuar no trem, na linha de Porto Alegre a Uruguaiana.

A obra da estação de Caxias começou em 1908. Em 1º de junho de 1910, ocorreu a inauguração com a chegada de um trem que transportava autoridades. A viagem começou em Porto Alegre, às 6h25. Em Montenegro, foi trocada a locomotiva. Pela descrição publicada no jornal A Federação, em clima de festa, o primeiro trem parou às 15h35 na vila de Caxias, que naquele dia foi elevada à categoria de cidade. O trajeto foi percorrido em pouco mais de nove horas.

Inicialmente, o trem partia de Porto Alegre para Caxias nas segundas, quartas e sextas. Na Serra, as viagens rumo à Capital ocorriam nas terças, quintas e sábados.

Em uma tabela publicada em 1912 no jornal O Propagandista, a Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS) revela o tempo das viagens regulares. Um trem partia diariamente de Porto Alegre, às 7h. Na estação Neustadt, em São Leopoldo, a composição seguia em direção a Portão. A chegada a Montenegro estava prevista para 9h42. A viagem era retomada a partir das 10h20 rumo à Serra. Os passageiros desembarcavam em Caxias do Sul às 16h47, quase 10 horas após a saída de Porto Alegre.

Tabela horária do trem entre Porto Alegre e Caxias em 1910. O Propagandista / Reprodução

A viagem pode parecer demorada na comparação com o tempo do trajeto pelas estradas de hoje, mas a realidade era outra na época. Em precárias estradas de terra, poucos automóveis rodavam pelo Estado na década de 1910.

A estação foi reformada e ampliada entre 1929 e 1939. A linha regular foi desativada na cidade na década de 1970.

Em 18 de novembro, a prefeitura de Caxias do Sul vai inaugurar a revitalização do Largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. O projeto inclui a recuperação de uma locomotiva de 1921. O Complexo Cultural Ferroviário João Viegas será um espaço de cultura, história, convivência e turismo.