Saci: cardápio, história e lembranças da churrascaria do Beira-Rio

Por três décadas, a Churrascaria Saci funcionou dentro do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O restaurante foi aberto três anos antes da inauguração da nova casa do Sport Club Internacional. Mesmo nos dias sem jogos, as mesas ficavam lotadas. Quando o clube jogava, o torcedor chegava mais cedo para saborear uma costela, uma picanha ou um galeto.

Inaugurada em 27 de janeiro de 1966, a Saci ajudou o Inter a arrecadar recursos para a construção que estava em andamento. A comissão de obras convidou representantes dos bancos e conselheiros para a festa de abertura.

Leia Mais Chácara dos Eucaliptos: a história do campo do Inter na Azenha

Em 1969, o jornal Zero Hora publicou que, superando as expectativas, a churrascaria atendia em média 1,5 mil pessoas por dia. O lucro da operação permitiu, durante algum tempo, o pagamento dos salários dos operários na construção do Beira-Rio.

Clientes precisavam, muitas vezes, esperar na fila devido ao grande movimento. Móveis da churrascaria foram construídos pela carpintaria do estádio. Na época, estava nos planos também a abertura de casa de chope, supermercado e confeitaria.

A Saci virou ponto de encontro de colorados. O torcedor podia fazer as refeições ao lado de dirigentes e jogadores. O restaurante oferecia brinquedos e monitoria para as crianças. No local, também funcionou a Pizzaria Saci.

Em 1º de maio de 1997, o restaurante fechou as portas. O Museu do Inter ocupa a área dentro do estádio.

Recentemente, o museu do clube recebeu a doação de um cardápio do saudoso restaurante. Os antigos clientes podem relembrar o tempo das refeições, conversas e comemorações na Saci.

Leia Mais A costureira do primeiro uniforme do Inter