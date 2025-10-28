"Programa Maurício Sobrinho": como era o show que mudou o rumo da comunicação no RS

O comunicador Maurício Sirotsky Sobrinho estreou, em 1956, um programa com o seu jeito, a sua alma e o seu nome. O público assistia e vibrava junto no Cinema Castelo, no bairro Azenha, em Porto Alegre. Transmitido pela Rádio Farroupilha, o Programa Maurício Sobrinho impulsionou a carreira do jornalista e abriu as portas para, pouco tempo depois, fundar o Grupo RBS.

O papel do programa na trajetória do comunicador e empresário é destacado no livro Maurício Sirotsky Sobrinho: o som de uma vida (Editora AGE), escrito pelo jornalista Tulio Milman. Em 9 de junho de 1956, em meio à grande expectativa na cidade, o radialista comandou pela primeira vez o Programa Maurício Sobrinho. Aos 31 anos, recém-completados, ele estava em sua segunda passagem por Porto Alegre.

Propaganda da estreia do programa em 9 de junho de 1956. Diário de Notícias / Reprodução

O programa de auditório mesclava artistas famosos, novos talentos, humor, brincadeiras e prêmios. Maurício apresentava, criava, produzia, liderava e vendia. Com a companhia aérea Cruzeiro do Sul, por exemplo, fechou parceria para o transporte das estrelas que vinham de São Paulo e Rio de Janeiro. O programa de estreia teve apresentações de Sivuca e Léo Romano.

Sem canais de televisão no Estado, o rádio ainda era o centro da casa. Ao seu redor, as famílias se informavam e se divertiam. O show comandado por Maurício ocorria nas tardes de sábado, quando o comércio já estava fechado e os trabalhadores curtiam um momento de descanso.

Os filhos do comunicador ficavam na primeira fila de poltronas do cinema. Em depoimento para o livro, Nelson Sirotsky descreveu em detalhes a entrada do pai para a abertura do espetáculo: "Entrava o maestro, os músicos se sentavam, ele dava duas batidas e começava o coro a cantar. Quando a música estava terminando, o pai atravessava o palco e entrava de braços abertos, de gravata, de terno. Era um Sílvio Santos. As mulheres enlouqueciam. Ele era galã, carismático, extremamente popular. O auditório se levantava."

Com o sucesso do programa, Maurício Sobrinho virou uma marca. Em 1977, em entrevista a José Antônio Daudt, na Rádio Difusora, reconheceu a relevância daquele momento: "Foi a coisa mais importante que aconteceu em toda a minha vida. Foi um ponto de partida. Foi um trampolim. Foi a base. Foi a experiência. Foi o início de todas as realizações que conseguimos promover ao longo de todos esses anos em nossa atividade."

O Programa Maurício Sobrinho ficou um ano no ar na Farroupilha. Poucos dias após comemorar o primeiro aniversário da atração, o radialista deixou a emissora. Em um domingo de manhã, tocou a campainha da casa da família Sirotsky. Eram Arnaldo Ballvé, ex-chefe e mentor de Maurício, e seu filho Frederico. Convidaram o comunicador para ser sócio na compra da Rádio Gaúcha, que estava em crise financeira.

No auge da carreira, Maurício aceitou o novo desafio. Em 31 de agosto de 1957, teve a carteira de trabalho assinada como diretor da Rádio Gaúcha. Além de sócio e diretor, levou junto o Programa Maurício Sobrinho. Era o início do Grupo RBS.

Biografia será lançada na Feira do Livro de Porto Alegre. Leandro Staudt / Agencia RBS