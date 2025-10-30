Molho Farrapo: a história do tempero que está na memória dos gaúchos

O Molho Farrapo está na memória afetiva de gerações de gaúchos. A garrafinha ocupava lugar especial nas mesas de restaurantes e nos balcões das lancherias. O icônico produto foi fabricado em Gravataí por seis décadas.
Nos anos 1930, Acelyno Medeiros abriu a fábrica em um prédio da Rua Anápio Gomes. Ele recebeu do amigo Antônio Luz a receita, que já circulava na cidade entre os carreteiros que faziam a rota de Santo Antônio da Patrulha a Porto Alegre.
Perto da pequena indústria ficava a Churrascaria Cinelândia, grande divulgadora do Molho Farrapo. O restaurante estava no ponto inicial da Estrada Velha, o caminho para o Litoral Norte antes da construção da freeway. Os clientes, viajantes de outras regiões, ajudaram a espalhar a fama do tempero, de sabor ácido e levemente picante.
O molho tem variados usos, acompanha desde carnes assadas e petiscos até saladas. De acordo com a memória oral, a origem do nome e da receita se mistura à história do Rio Grande do Sul.
— Remonta à Guerra dos Farrapos, quando cozinheiras improvisaram um tempero para dar mais sabor ao charque servido aos soldados: vinagre, pimenta-do-reino, cominho e outros condimentos curtidos por dias — conta o historiador e professor Amon Costa.
Na década de 1990, a família do fundador encerrou as atividades da Indústria de Conservas Farrapo Ltda. A receita e a marca foram vendidas. Nos últimos três anos, o produto é feito pela empresa FCM Condimentos e Especiarias, de Tubarão, em Santa Catarina.
— O molho tem vinagre, especiarias e um jeito especial de preparar — revela a proprietária, Fabiane Aparecida Garcia.
Apesar da origem no Rio Grande do Sul, o principal mercado do Molho Farrapo hoje é Santa Catarina. A marca Farrapo também é usada em outros produtos da empresa.
