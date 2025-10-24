Lendário goleiro do Pelotas: a história do uruguaio Oscar Urruty

O time de 1958 está no imaginário do torcedor do Esporte Clube Pelotas. No ano de comemoração do cinquentenário, o clube alcançou as suas maiores façanhas. O Lobo conquistou o inédito tricampeonato citadino e fez enfrentamentos históricos contra grandes clubes brasileiros e estrangeiros. A campanha teve uma "muralha" embaixo das traves, o uruguaio Oscar Urruty.

A história do lendário goleiro foi resgatada no livro 1958: O ano em que o Pelotas desafiou gigantes (Editora Cabrion), do jornalista Klécio Santos. Aos 91 anos, Urruty é o único representante vivo daquele time. Mora em uma casa simples no bairro Cruzeiro, em Pelotas, pintada com as cores do clube, azul e amarelo. Nas paredes da garagem transformada em antiquário, mantém fotografias e objetos que preservam a memória de um período dourado.

Nascido em Durazno, no Uruguai, Oscar Modesto Urruty iniciou a carreira no Montevideo Wanderers antes de cruzar a fronteira, chegando ao Guarany de Bagé. Aos 20 anos, foi aprovado em uma seletiva no Internacional, mas para ser o terceiro goleiro. Seu brilho começou a aparecer em jogo contra o Peñarol, seu time do coração, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Com os goleiros principais lesionados, ele foi destaque no empate por 3 a 3.

Aos 91 anos, Oscar Urruty mora em Pelotas. Caio Passos / Divulgação

O Lobo contratou o arqueiro na metade de 1956. Em Pelotas, constituiu família, casando-se na Igreja do Porto um dia após o jogo festivo contra o Rampla Juniors.

O tricampeonato citadino (1956-1957-1958) passou diretamente pelas mãos e pela personalidade de Urruty. Em 1957, na final contra o Brasil, com o regulamento que não permitia substituições, o goleiro sofreu um choque violento e teve que deixar o campo no primeiro tempo, forçando o zagueiro Duarte a assumir o gol. Urruty retornou, "ainda atordoado", para ajudar a manter o 2 a 1, garantindo o título em um jogo épico.

Em 1958, o ponto culminante foi a final contra o Farroupilha. O Pelotas precisava do empate. Eleito craque do jogo pela imprensa, fez defesas que sustentaram o 1 a 1, assegurando o título.

O uruguaio era conhecido por sua bravura, não hesitava em se lançar contra os atacantes.

— Sempre gostei de um entrevero — o ex-goleiro contou em entrevista.

Quando deixou o Pelotas, em 1962, o goleiro se transferiu para o Farroupilha. Jogou também pelo São Paulo de Rio Grande e pelo Flamengo (Caxias). Oscar Urruty continuou ligado ao futebol como técnico nos anos 1970.

