Festival do Chope: lembranças da festa em frente à maior cervejaria de Porto Alegre

O Festival do Chope foi uma festa comunitária que marcou os anos 1980 e 1990 em Porto Alegre. Realizado no bairro Floresta, o evento transformava a Avenida Cristóvão Colombo, entre as ruas Ramiro Barcelos e Santo Antônio, em um enorme salão a céu aberto, em frente à antiga fábrica da Brahma.

Promovido pela Associação Cristóvão Colombo em parceria com a cervejaria, o festival acontecia em um sábado à noite, entre abril e maio. Chope gelado, pratos típicos, grupos folclóricos, bandinhas alemãs e animado trio elétrico garantiam o clima de confraternização.

O evento realizava concursos: um elegia o casal com a melhor caracterização e outro premiava a sacada mais bem ornamentada entre os moradores da avenida. Também era escolhida a Rainha do Festival do Chope.

A primeira edição da festa foi realizada em 1984. O ingresso dava direito a um caneco personalizado, item que logo se tornou símbolo do evento. No 6º Festival, em 1989, foram produzidos 25 mil canecos e instaladas 120 torneiras de chope para atender o público. No início da década de 1990, a festa reunia entre 30 mil e 40 mil pessoas, uma multidão celebrando a tradição cervejeira da cidade.

A 13ª edição, prevista para 13 de abril de 1996, acabou cancelada após uma tragédia. Na manhã daquele sábado, horas antes da festa, um menino morreu atropelado por um caminhão. A avenida já estava bloqueada, mas veículos usados na organização do evento circulavam no trecho. Era o fim do Festival do Chope.

Em 1998, a Brahma deixou o prédio histórico do bairro Floresta, transferindo sua produção para Viamão.

