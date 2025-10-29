Lei para salvar vidas no trânsito: a regra que causou polêmica há 30 anos no RS

Em Porto Alegre, ação para uso do cinto de segurança em 1995. Emílio Pedroso / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul iniciou há 30 anos uma mudança de comportamento no trânsito. Em 20 de outubro de 1995, começaram a ser multados os motoristas que descumpriam a legislação que tornou obrigatório o uso do cinto de segurança nos veículos. A nova regra enfrentou resistência.

Antes da Lei Estadual 10.521, sancionada pelo governador Antônio Britto em 20 de julho de 1995, era raro ver motoristas e passageiros usando o equipamento. Muitos carros sequer possuíam cintos instalados. Porto Alegre também aprovou uma lei municipal para a obrigatoriedade naquele ano.

A legislação estadual previa multa de 40 UFIRs (a extinta Unidade Fiscal de Referência), o equivalente a R$ 31,80 na época. Para comparar, o salário mínimo nacional era de R$ 100.

O risco da cobrança foi suficiente para causar irritação e correria entre motoristas que, até então, viam o cinto mais como incômodo do que proteção. O Detran, a Brigada Militar e as prefeituras organizaram operações de fiscalização nas ruas. Perto das escolas, o foco principal eram as Kombis e caminhonetes usadas no transporte das crianças.

O efeito protetor do cinto é inquestionável. Na época, com uma frota menor do que a atual, o trânsito era mais violento em Porto Alegre. Só no primeiro semestre de 1995, 150 pessoas morreram em acidentes na Capital. Para comparação, nos primeiros seis meses de 2025, foram 45 óbitos. É claro, outras ações foram desenvolvidas nesses 30 anos, incluindo maior segurança dos veículos.

Em 1995, orientações publicadas no jornal Pioneiro. Reprodução / Pioneiro

Enquanto as blitze se preparavam, as lojas de autopeças viveram dias de euforia. Proprietários correram para equipar os veículos, e os estoques de cintos de segurança se esgotaram rapidamente.

Dois anos depois, em 1997, o Código de Trânsito Brasileiro tornou o uso obrigatório em todo o País. A legislação estabeleceu também regras específicas para o transporte de crianças.

O que começou como uma imposição legal transformou-se em hábito (felizmente) para a maioria dos motoristas e passageiros. Viva o cinto de segurança! Viva com o cinto de segurança!