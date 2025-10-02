Kikão: "point" para namorados no Hospital de Clínicas

Trailer em frente ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre nos anos 1970. Reprodução / Acervo Memória HCPA

Um famoso trailer de cachorro-quente ficava em frente ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Além de ponto para refeições de funcionários, pacientes e acompanhantes, o Kikão virou "point" para os namorados durante as noites na década de 1970.

O Almanaque Gaúcho recebeu o relato enviado por Dirceo Stona, ex-funcionário do hospital, para o projeto Memória HCPA, que resgata fatos, personagens e curiosidades do complexo de saúde. Em fotos do acervo do Clínicas, o trailer aparece estacionado na entrada do prédio.

Stona lembra que o cachorro-quente reunia casais de namorados após a última sessão do cinema. Filas iam até a Rua Ramiro Barcelos. O ex-cliente não esquece do cachorro-quente com carne de porco e abacaxi.

Reprodução / Acervo Memória HCPA

O proprietário era Arão Henrique Platcheck, filho do fotógrafo Salomão Platcheck. Aos 80 anos, morando em Porto Alegre, ele recorda do sucesso do Kikão, que chegava a atender 1 mil pessoas por dia.

— Até hoje, amigos falam do Kikokó, o sanduíche de peito de frango. Outro era com pernil suíno e abacaxi. Fazíamos tudo com pão de cachorro-quente — recorda Platcheck.

Em 1975, Kikão no canto direito da foto da Semana da Árvore. Reprodução / Acervo Memória HCPA

O Kikão atendeu, em frente ao hospital, entre 1971 e 1987. É um trailer que está na memória de muitos porto-alegrenses.