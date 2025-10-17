Guaraná Record: a história esquecida de uma indústria do RS

A fábrica Thofehrn produzia o popular Guaraná Record, outras bebidas e gelo no bairro Floresta, em Porto Alegre. No complexo da Rua Hoffmann, entre a Avenida Farrapos e a Rua São Carlos, ficava também a Perfumaria Lido. João Jorge Thofehrn estava à frente da indústria Jorge Thofehrn & Cia Limitada.

Uma promoção de 1928 apresentava o sabonete Bubi. Em outra propaganda, em 1929, a fábrica anunciava água tônica de quinino, água de mesa Bad Dürrheim, água de soda Thofehrn, gasosa Record, alsina Gengibira e, em destaque, o Guaraná Record.

A história pouco conhecida desta indústria foi resgatada pelo professor Jorge Piqué, fundador da UrbsNova – Agência de Design Social e Inovação e criador do Distrito Criativo de Porto Alegre. Ele entrevistou netos e acessou a tradução de um caderno de memórias escrito em alemão por Thofehrn.

Leia Mais Bolacha Maria: saiba qual a origem do nome

A fábrica foi fundada pelo alemão Victor Fischel no final do século 19. Depois de passar por Bélgica, Estados Unidos e Argentina, o jovem químico, com 21 anos, desembarcou em Porto Alegre. Ele abriu a fábrica de produtos de perfumaria e de bebidas, que ocupou diferentes endereços na Rua Hoffmann.

Propaganda do Guaraná Record em 1940. Fábrica Thofehrn / Reprodução

Na Primeira Guerra Mundial, após ataques a estabelecimentos alemães da cidade, incluindo sua fábrica, Fischel decidiu retornar à Alemanha. Thofehrn comprou a indústria em 1917, ficando com todos os segredos dos produtos de perfumaria e das bebidas. O construtor Rudolph Ahrons foi seu sócio.

Filho de imigrantes alemães, Thofehrn nasceu em Porto Alegre em 1878. Em 1887, viajou com os pais para a Alemanha. Em Hamburgo, fez curso de Comércio.

Leia Mais Quando o Leite Moça chegou ao Brasil; veja propagandas antigas

Quando retornou ao Rio Grande do Sul, em 1894, trabalhou como contador e caixeiro-viajante nas colônias alemãs e italianas. Ele se casou com Bertha Ritter Trein, de uma tradicional família de comerciantes de São Sebastião do Caí. O casal teve uma filha, Hedvig, e dois filhos, Ernesto e Arno. Em 1908, a família foi morar em Porto Alegre. Thofehrn arrendou o Chalé da Praça XV em 1913.

Sob controle dos Thofehrn, a fábrica do bairro Floresta cresceu. Com o passar do tempo, os filhos e o genro, Jacob Prudêncio Herrmann, ficaram sócios. A empresa foi representante da Companhia Antarctica Paulista.

João Jorge Thofehrn foi presidente da Sogipa em 1930. Leandro Staudt / Agencia RBS

A família construiu casas para morar na Rua Hoffmann, perto da fábrica. João Jorge Thofehrn morreu em 1947. A empresa foi vendida em 1961 para a Indústrias Villares S.A.. Em propaganda, ainda localizei refrigerantes com a marca Record na década de 1960.

Leia Mais OMO: saiba qual o significado do nome do sabão em pó

A fábrica e duas casas da família já foram derrubadas. Só restou uma casa com apartamentos que Thofehrn construiu para alugar, na esquina da Rua Hoffmann com a Rua São Carlos.