Gincanas, hipopótamo e falência: lembranças das lojas Imcosul

A Imcosul está na memória dos consumidores gaúchos. Famosa pelo mascote, um simpático hipopótamo, a rede varejista faliu nos anos 1990. A varejista chegou a ter 62 lojas e 3 mil funcionários no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Com o nome Hunsche & Cia., a empresa foi fundada em 1935 por Werner Hunsche, na Rua Garibaldi. Na época, a loja anunciava nos jornais a venda de pneus e máquinas de costura. Em 1936, já estava em novo endereço, na Rua Voluntários da Pátria.
O nome Imcosul surgiu no final da década de 1940, quando foi renomeada como Companhia Importadora Sul Rio Grandense. Em 1947, a loja ficava na Rua Dr. Flores.
O Grupo Maisonnave comprou a empresa nos anos 1970. A Imcosul incorporou a Ibraco, tradicional loja de móveis e eletrodomésticos. A rede teve um famoso slogan nas propagandas: "Sal, sol, sul, Imcosul".
A maior loja foi o Hipo Imcosul, na esquina das ruas Dr. Flores e Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre, inaugurado em maio de 1980. No local, operou uma rádio interna, a Imcosul-Atlântida. Nos sete andares, os clientes encontravam uma variedade de produtos, como moda para todos os públicos, discos, relógios, ferramentas, eletrodomésticos e até artigos de acampamento.
Uma ação tradicional foi a gincana de aniversário do Hipo Imcosul. O hipopótamo, boneco da loja, alegrava a criançada.
A empresa entrou em crise nos anos 1980. No final de 1990, a Justiça aceitou pedido de concordata. Na época, eram 47 lojas. O Hipo Fábricas, fundado em 1992, ocupou parte do prédio do Hipo Imcosul.
Em 1993, a rede fechou 27 lojas, ficando apenas com o Hipo Fábricas e mais quatro lojas. A falência foi decretada em 1995.
O Hipo Fábricas fechou as portas em 2018, no tradicional prédio da esquina das ruas Dr. Flores e Voluntários da Pátria.