Fuga da guerra, caixeiro-viajante e aposta nos shoppings: a história de loja fundada por polonês no RS

Com 10 lojas de joias, relógios e óculos, a Safira completou 75 anos. A história da empresa começou com a chegada do polonês Luiz Lichtman ao Brasil, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Para sustentar a esposa e os quatro filhos, o imigrante percorreu o interior do Estado como caixeiro-viajante. Pelo caminho, vendia fotografias feitas por ele, estampadas em pratos.

O destino começou a mudar em uma das viagens, quando recebeu pedras preciosas como pagamento. Lichtman mandou fazer joias, comercializadas nas andanças pelas cidades gaúchas.

Em 1950, cansado das longas viagens, Lichtman abriu uma loja, a Safira, no bairro Partenon, em frente à Igreja São Jorge, na Avenida Bento Gonçalves. Em propagandas da época, destacava a localização privilegiada: "a 10 passos do bonde". O ponto rapidamente se tornou referência na região.

A família sabia que precisava estar onde circulavam mais consumidores. Em 1963, uma filial foi aberta na Rua Coronel Vicente, quase na esquina com a Rua Voluntários da Pátria. Naquele ano, na véspera do Natal, uma propaganda oferecia anéis de formatura, alianças e relógios nas lojas do Partenon e do Centro Histórico.

Outra loja foi aberta em 1966, na Rua Dr. Flores com a Rua Voluntários da Pátria. Um dos filhos vendeu o próprio apartamento para investir no novo ponto. Luiz Lichtman faleceu antes da inauguração. Os irmãos Israel e Jacó ficaram à frente do negócio fundado pelo pai.

Em 1971, os dois abriram filial na Rua Marechal Floriano, a única loja de rua da Safira em funcionamento até hoje. O crescimento da rede foi impulsionado pela publicidade, pelo atendimento personalizado e por parcerias com grandes fornecedores.

Nas viagens ao exterior, os irmãos Lichtman perceberam o potencial dos shopping centers. Em 1983, quando o Iguatemi Porto Alegre foi aberto, apostaram no ponto e abriram duas lojas. A Safira está entre as poucas que operam desde a inauguração do centro comercial.

Ao longo do tempo, a rede abriu lojas em outros shopping centers de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas e Pelotas. Em 2014, lançou sua loja digital.

O negócio é comandado hoje por Jacó e o filho Luiz Lichtman, segunda e terceira gerações da família na empresa. O mix de produtos reúne joias de ouro exclusivas, acessórios em ouro e prata, relógios, armações e óculos de sol e de grau de marcas próprias e grifes internacionais.