Fita cassete: a invenção que revolucionou o jeito de ouvir música

A fita cassete revolucionou a forma de ouvir música. Compacta e de fácil manuseio, permitiu a produção da própria trilha sonora. As músicas preferidas puderam ser gravadas direto do rádio. É claro, lamentávamos se, no meio da reprodução, entrava uma vinheta com o nome da emissora. A fita cassete, ou simplesmente K7, foi precursora das playlists das plataformas digitais do século 21.
O inventor da tecnologia foi o engenheiro holandês Lou Ottens, da Philips. Em agosto de 1963, a empresa apresentou o seu primeiro gravador de fita cassete na Funkausstellung, uma feira de rádio em Berlim, na Alemanha.
No início da década de 1960, na Bélgica, a Philips formou um grupo para desenvolver um pequeno gravador magnético alimentado por bateria e uma fita cassete para uso doméstico. O objetivo era substituir os equipamentos em uso na época, grandes e de difícil operação.
Lou Ottens definiu o tamanho da futura fita. Mandou cortar um bloco de madeira que precisava caber no bolso do paletó. Sabia que, se fosse pequena, teria portabilidade, baixo consumo de energia e baixo custo.
Inicialmente, o dispositivo era destinado à gravação de voz. O objetivo foi expandido durante o desenvolvimento. Os pesquisadores buscaram uma qualidade que também permitisse gravar e tocar música.
Outras empresas de eletrônicos também desenvolviam dispositivos menores de gravação de som, mas a invenção da Philips virou o padrão internacional. A multinacional concedeu a outros fabricantes licenças gratuitas para o sistema de cassete compacto, desde que cumprissem determinadas normas técnicas.
Em 1966, foi lançado gravador integrado a um rádio portátil. Um ano depois, surgiu a primeira combinação com rádio de automóveis.
Gravadoras começaram a fazer fitas com músicas. O consumidor passou a escolher o álbum do artista preferido em disco ou cassete.
A tecnologia marcou gerações das décadas de 1970, 1980 e 1990. Momentos felizes e perrengues - as fitas enrolavam - estão nas nossas memórias.
A fita cassete perdeu espaço com a popularização dos CDs, os discos compactos.