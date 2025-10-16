Farrapos: a construção da moderna avenida de Porto Alegre em 1940

O presidente Getúlio Vargas participou da inauguração da Avenida Farrapos, em Porto Alegre, em 14 de novembro de 1940. A cerimônia fez parte das celebrações do bicentenário da cidade, promovidas pelo prefeito José Loureiro da Silva. Ela era símbolo de modernidade e recebeu edifícios residenciais e comerciais.

Cruzando os bairros Floresta, São Geraldo e Navegantes, a nova via conectou o Centro à zona industrial. A faixa de concreto também passou a ser a principal ligação de Porto Alegre a Canoas e ao interior do Estado.

Depois da aprovação do traçado, em 1927, a prefeitura começou a desapropriar terrenos para abrir a avenida com 5,5 quilômetros de extensão e 30 metros de largura. As quadras entre a Rua Voluntários da Pátria e a Avenida Cristóvão Colombo tiveram forte valorização imobiliária. Em um trecho, entre as ruas Félix da Cunha e Arabutan, ocupou o traçado da antiga Avenida Minas Gerais.

Em discurso no dia da inauguração, Loureiro da Silva disse que era uma das maiores felicidades da sua vida a abertura da avenida, realizada em apenas 10 meses. A empresa Dahne, Conceição & Cia executou a obra. O projeto também melhorou o saneamento na região, que sempre conviveu com os alagamentos em dias de chuva.

A avenida fazia parte do plano de remodelação da cidade feito pelo engenheiro João Moreira Maciel no governo do intendente José Montaury. A nova obra ficou com o nome de outra Avenida Farrapos, do bairro Medianeira, renomeada como Rua Ponche Verde.

No final da década de 1940, esquina da Avenida Farrapos com a Rua da Conceição. Rodrigues Feitosa / Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo

A via já foi palco de corridas de carros e motocicletas. Além de belos edifícios residenciais, recebeu importantes lojas, incluindo grandes revendas de automóveis.

A Avenida Farrapos segue importante para o trânsito da cidade, mas não tem a valorização e o prestígio do passado. Nas últimas décadas, sofre processo de degradação, esvaziamento do comércio, vandalismo, barulho e sujeira.

Bicentenário de Porto Alegre

O aniversário de Porto Alegre já provocou muita divergência. A cidade comemorou os 200 anos duas vezes. Moradores festejaram o bicentenário em 1940 e, após revisão, em 1972.

Qual a data de nascimento da cidade? O prefeito José Loureiro da Silva adotou o dia de assinatura da carta de sesmaria de Jerônimo de Ornelas, em 5 de novembro de 1740, por isso promoveu os festejos do bicentenário de colonização em 1940. A prefeitura decretou feriado municipal.

A escolha da data gerou críticas e, na década de 1950, Loureiro da Silva pediu análise do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que apontou o dia 26 de março de 1772 como "emancipação" do Porto dos Casais. Quando passou a ser uma freguesia, moradores tiveram registro de nascimento, casamento e óbito no povoado.

Em 1971, a Câmara Municipal aprovou e o prefeito Telmo Thompson Flores publicou a nova data de fundação. O 26 de março foi celebrado pela primeira vez em 1972, quando Porto Alegre completou "novamente" 200 anos.