Exposição resgata a história de trabalhadores de antigo cinema de rua

Inaugurado em 1928, o Cine-Theatro Capitólio foi o ganha-pão de muitas famílias em Porto Alegre. Bilheteiros, porteiros, cartazistas, operadores cinematográficos, zeladores, gerentes, lanterninhas, baleiros e outros profissionais suavam para permitir a diversão do público no imponente prédio da esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Demétrio Ribeiro. O cinema, que fechou as portas em 1994, está na memória afetiva dos antigos frequentadores e, em especial, dos ex-funcionários e de seus familiares.

No icônico prédio do Centro Histórico, a Cinemateca Capitólio inaugura neste sábado (11), às 18h, a exposição Os Trabalhadores do Cinema Capitólio, que ficará aberta à visitação gratuita até 11 de fevereiro de 2026. A mostra, que faz uma homenagem aos ex-funcionários, tem pesquisa e curadoria da historiadora Alice Dubina Trusz.

Leia Mais Noite do melancólico fechamento de três cinemas de Porto Alegre

O projeto reúne documentação administrativa e contábil preservada, fotografias, memórias orais e anúncios publicitários. A exposição apresenta as profissões essenciais para o funcionamento dos antigos cinemas de rua.

A pesquisa partiu do acervo do Centro de Documentação e Memória da Cinemateca Capitólio, especialmente dos registros da administração do cinema durante as décadas de 1930 a 1960. A preservação da documentação empresarial permitiu a identificação dos trabalhadores e das atividades. É o caso, por exemplo, de Zulmira Antonini, que atuou como zeladora, morando no emprego com os filhos nos anos 1940.

Zulmira Antonini foi zeladora nos final dos anos 1940. Reprodução / Acervo CDM Cinemateca Capitólio

Além de recuperar aspectos da trajetória de ex-funcionários, a exposição busca estimular a reflexão sobre a experiência social dos cinemas de rua, espaços que marcaram a vida cultural das nossas cidades no passado.

A Cinemateca Capitólio funciona no prédio histórico que sediou o antigo cinema, na Rua Demétrio Ribeiro, 1085, esquina com a Avenida Borges de Medeiros.

Exposição Os Trabalhadores do Cinema Capitólio

Abertura: 11 de outubro de 2025, às 18h

Duração: 11 de outubro de 2025 a 11 de fevereiro de 2026

Visitação: terças a domingos: das 14h30 às 19h

Entrada franca

Local: Cinemateca Capitólio, na Rua Demétrio Ribeiro, 1085, Porto Alegre