Em vídeo, veja pontos turísticos de Porto Alegre em 1995

Porto Alegre já tinha quase 1 milhão e 300 mil habitantes em 1995. Em imagens do acervo da RBS TV, te convido para passear pela cidade de 30 anos atrás. É um tour promovido pela Empresa Porto-Alegrense de Turismo (Epatur). O grupo saiu do bairro Cidade Baixa, passou pelo Centro Histórico e terminou o roteiro no Morro Santa Tereza.