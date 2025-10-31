De uma noite para três meses, conheça a origem do Natal Luz de Gramado

Maior espetáculo natalino do Brasil, o Natal Luz de Gramado começou em 1986. A edição inaugural foi realizada em uma única noite, integrando a programação da 12ª Festa das Hortênsias. Em quatro décadas, o evento virou o mais importante do calendário da cidade. No Natal de 2025, a celebração da 40ª edição terá duração de três meses.

Na noite de um sábado, em 27 de dezembro de 1986, nem a chuva fina afastou o público nas ruas do Centro. A festa seria realizada no final de semana anterior, mas precisou ser adiada devido às condições climáticas.

O jornal Zero Hora publicou que a programação contou com centenas de coristas, representando 30 corais gaúchos. Eles saíram caminhando do Lago Joaquina Rita Bier e desceram a Avenida Borges de Medeiros segurando velas e cantando músicas natalinas.

Em frente à Igreja Matriz São Pedro, os coristas se apresentaram com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), regida pelo maestro Eleazar de Carvalho. Trinta Papais Noéis encantaram a criançada. Três trenós foram puxados por cavalos.

O final do show foi marcado por espetáculo pirotécnico, quando os corais e o público cantaram a tradicional música Noite Feliz.