Das primeiras casas de veraneio à emancipação, a história de Balneário Pinhal

Emancipado de Cidreira, Balneário Pinhal completa 30 anos. Os moradores aprovaram a separação em plebiscito realizado em 22 de outubro de 1995. A história da praia começou bem antes, nos anos 1950, quando as primeiras casas de veraneio foram construídas entre as dunas.

O território, no litoral gaúcho, já pertenceu a Santo Antônio da Patrulha, Osório, Tramandaí e Cidreira. No livro A Saga das Praias Gaúchas: de Quintão a Torres, a pesquisadora Leda Saraiva Soares conta que a área fazia parte da Sesmaria de Cidreira, terras recebidas da Coroa Portuguesa por Manuel Pereira Franco em 1767. Ele não chegou a morar na região.

Em 1819, após confiscada devido à sonegação de impostos, a propriedade foi comprada em leilão pelo tropeiro Luiz José Ferreira Saraiva. Mais tarde, dois filhos ficaram com as terras. O primeiro lugarejo que se formou em Pinhal foi a Fazenda da Rondinha, a seis quilômetros do mar.

Em 1938, a família Ebling, oriunda de Taquara, adquiriu a Fazenda da Rondinha. Em nova negociação, a terra passou para as mãos do espanhol Francisco Segura Garcia, o Paco, que já era dono da Fazenda do Pinhal, onde construiu capela, salão de festas e escola para atender trabalhadores da propriedade rural. Ele também plantou eucaliptos na estrada, dando origem ao Túnel Verde.

A pesquisadora Maria Cardoso Faistauer conta que a denominação da Fazenda do Pinhal está relacionada a três araucárias na área. Ela reforça que a origem do nome do município está na Fazenda do Pinhal e não nos pinus, plantados mais tarde.

Em 1951, o português Fausto de Borba Prates comprou as terras do Túnel Verde até o mar. O arquiteto Luiz Arthur Ubatuba de Faria foi contratado para a urbanização da Praia do Pinhal. Prates buscou nos Estados Unidos milhares de mudas de pinus elliottii para florestamento.

Uma reportagem da Revista do Globo descreveu, em 1958, o balneário como "uma das mais novas praias do litoral rio-grandense", a apenas 90 minutos de Porto Alegre, com 300 casas, água potável, energia elétrica e calçamento. Três hotéis, farmácia, padaria, posto de gasolina e oficina mecânica já estavam em funcionamento. As atividades sociais ocorriam na Sociedade Amigos da Praia do Pinhal (SAPP), instalada "em amplo e confortável pavilhão, que leva muita alegria nos meses de verão".

A praia está eternizada em música da banda Cidadão Quem. Para comemorar o aniversário de 30 anos, Balneário Pinhal terá show com Duca Leindecker na sexta-feira (24), às 22h, no Largo Osso da Baleia.

Balneário Pinhal em 1955

Em vídeo da empresa cinematográfica Wilkens Filmes, em 1955, é possível ver casas em meio às dunas de Pinhal. Nas imagens, chama a atenção uma estrutura elevada, construída em madeira, a "calha". A obra permitiu a retirava de água da Lagoa da Rondinha para molhar a areia e facilitar a chegada de carros à praia.

Estrutura de madeira, conhecida como calha, usada para retirar água da Lagoa da Rondinha na década de 1950 Wilkens Filmes / Reprodução