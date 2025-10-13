Da fundação na Rua da Praia à liquidação, a história da caderneta de poupança da formiguinha

Fila em frente à agência na Rua da Praia após anúncio do fim da Fin-Hab. Baru Derkin / Agencia RBS

Uma simpática formiguinha era símbolo da caderneta de poupança da Fin-Hab. Fundada em Porto Alegre, a associação de poupança e empréstimos foi extinta em outubro de 1985. As 365 mil contas foram divididas entre cinco bancos.

Em 7 de novembro de 1968, a primeira agência da Fin-Hab abriu as portas na Rua dos Andradas (Rua da Praia), 1.206, no Centro Histórico de Porto Alegre. Com 127 associados fundadores, captava recursos de poupança e oferecia financiamentos imobiliários. Cyro Tavares de Oliveira, ex-diretor da Caixa Econômica Estadual, estava à frente do grupo. Na época, o Banco Nacional de Habitação (BNH) concedeu a carta-patente para a Fin-Hab e outras duas associações no Rio Grande do Sul.

Num primeiro momento, o crescimento foi lento, porque as entidades precisavam conquistar a confiança dos poupadores. A segunda agência foi aberta em Pelotas, em 1973. O sistema de controle já era computadorizado, fornecendo diariamente uma lista atualizada dos saldos.

A Fin-Hab somava 64 mil cadernetas de poupança em 1974. Naquele ano, lançou uma coleção de cofrinhos com os mapas dos países que disputavam a Copa do Mundo na Alemanha.

Novas agências abriram em Porto Alegre e no interior do Estado na década de 1970. A formiguinha estava presente nas propagandas e nos brindes oferecidos pela associação.

Em 1985, o jornal Zero Hora noticiou o temor gerado pela extinção da Fin-Hab, resultado da transformação de Associação de Poupança e Empréstimos para Sociedade de Crédito Imobiliário. Em 7 de outubro, as 365 mil contas foram divididas entre Caixa Econômica Estadual, Bradesco, Bamerindus, Unibanco e Nacional. A instituição estava com 21 agências, também divididas entre os bancos.

A Caixa Econômica Estadual absorveu a maior fatia da operação, com 36% dos depósitos e sete agências. A extinção da Fin-Hab gerou uma série de críticas. Na época, o então deputado estadual Carlos Renan Kurtz (PDT) acusou o BNH de deixar "consumar-se o maior golpe até hoje praticado na história das cadernetas de poupança".