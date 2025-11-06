A fábrica já fechou as portas, mas os cofres da marca Berta resistem ao tempo. Eles ainda estão em uso em empresas, órgãos públicos e residências. Com mais de um século de história, algumas peças podem ser vistas em museus. Fundada por Emmerich Berta e posteriormente assumida por Alberto Bins, a empresa foi símbolo da pujança e da qualidade da indústria de Porto Alegre.

Em 1873, o imigrante húngaro Emmerich Berta abriu uma pequena oficina de ferreiro e serralheiro. Em sociedade com Carlos Hannemann, a fábrica ficava na Rua Santa Catarina (atual Rua Dr. Flores). Uma propaganda anunciava a produção de carroças.

Alberto Bins, filho de imigrante alemão, ingressou como sócio da empresa em 1899, após retornar de um período de estudos na Europa. Na época, a E. Berta & Cia já fabricava cofres de ferro, fogões, camas, fechaduras, prensas, grades e portas.

Em 1904, Bins tornou-se o único proprietário e impulsionou os negócios com a modernização das máquinas e dos métodos de produção. A fábrica, o estaleiro, a fundição e a oficina funcionavam na Rua Voluntários da Pátria, empregando mais de 70 operários.

Os cofres à prova de fogo e de arrombamentos tornaram-se a especialidade da empresa. Em todo o Brasil, bancos nacionais e estrangeiros confiaram dinheiro, documentos e joias aos equipamentos feitos em Porto Alegre. A melhor propaganda vinha dos próprios clientes, satisfeitos com a resistência das caixas de ferro em incêndios ou tentativas de roubo.

Leia Mais Fita cassete: a invenção que revolucionou o jeito de ouvir música

A revista O Malho publicou, em 1908, que os cofres de até 5 mil quilos “primam pelo acabamento interno e externo, parecendo, na sua gigantesca estrutura, delicados móveis de fina madeira, envernizados a capricho”. Além da marca Berta, usada para cofres, camas, fogões, móveis de ferro e fechaduras, a fábrica também produzia baldes galvanizados, panelas e outros produtos com a marca Phenix.

Em 1924, a empresa já contava com 400 funcionários. Três filhos de Alberto Bins auxiliavam o pai na administração. Os principais produtos eram os cofres, fogões e camas.

O empresário Alberto Bins (1869–1957) foi deputado estadual e prefeito de Porto Alegre, cidade que administrou entre 1928 e 1937. Líder de entidades de classe, foi ainda um dos fundadores do Banco Pelotense e da Varig.

Leia Mais Bolacha Maria: saiba qual a origem do nome

Nos anos 1940, a empresa passou a se chamar Fábrica Metalúrgica Berta S/A. Em sua última fase, a tradicional fabricante dos cofres Berta integrou as indústrias Wallig, que faliu no início dos anos 1980.