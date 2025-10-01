Cidade do RS tem rua que parece cenário de novela

Casario da Rua Buarque de Macedo, no centro de Garibaldi. Samuel Cereja / Arquivo Pessoal

A cidade de Garibaldi, na serra gaúcha, tem uma rua que parece cenário de filme ou novela de época. Sobrados em impecável estado de conservação guardam mais de um século de história. Calçadas, pavimentação, luminárias e bancos bem cuidados também encantam os visitantes. A Rua Buarque de Macedo é parada obrigatória para os turistas, palco da tradicional festa Garibaldi Vintage.

No final do século 19, a estrada Buarque de Macedo foi construída para ligar Montenegro, local do importante porto no Rio Caí, à região de Lagoa Vermelha. No trecho da colônia de Conde d´Eu, que virou o município de Garibaldi, foram instaladas casas comerciais e residenciais.

Pernambucano, Manuel Buarque de Macedo era escritor, político, engenheiro e ministro da agricultura do Império do Brasil. Falecido em 1881, foi homenageado na estrada que cortou a zona de colonização na Serra.

Os prédios preservados na Rua Buarque de Macedo são ocupados principalmente por empresas de comércio e serviços. Nas fachadas, placas apresentam um resumo do histórico dos imóveis.

Erguido por volta de 1900, por exemplo, o sobrado da Pharmacia Providência foi ocupado pelo estabelecimento comercial de Arduíno D´Arrigo, além de ser residência da família. A sacada, com gradil de ferro, já serviu de palanque para discursos de autoridades, incluindo Getúlio Vargas e Borges de Medeiros.

Um imponente imóvel é a Casa Koff Nehme. Construída em 1923, foi projetada pelo engenheiro Valentim Maffaziolli a pedido do primeiro proprietário, André Pedro Koff. Em 1955, foi adquirido por João Nehme, também comerciante.

Outro prédio é a Casa Antônio Koff, também de 1923. Antônio, o irmão André Pedro Koff e o amigo Moisés Mereb vieram da Síria no início do século 20. Eles vendiam tecidos e confecções por toda a região e, após os negócios prosperarem, fixaram seus estabelecimentos em amplas construções do centro de Garibaldi.

A próxima edição do evento Garibaldi Vintage será em 7 de novembro de 2025, a partir das 17h.