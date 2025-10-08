Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Em cartões-postais, veja Porto Alegre no tempo dos bondes

Leitora do Almanaque Gaúcho enviou imagens

