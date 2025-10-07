Bolões, bicheiros e mercado financeiro: como o Brasil apostou (e errou) no assassino de Odete Roitman na primeira versão de "Vale Tudo"

Beatriz Segall interpretou Odete Roitman nos anos 1980. TV Globo / Reprodução

O ano de 1989 começou com a tragédia do Bateau Mouche IV, que naufragou matando 55 pessoas na festa de Réveillon no Rio de Janeiro. Os brasileiros conviviam com a inflação sem controle no governo de José Sarney. Nos cinemas, o filme O Casamento dos Trapalhões era campeão de bilheteria. O assunto das rodas de conversas era a novela Vale Tudo e uma pergunta: quem matou Odete Roitman?

O Brasil parou para assistir ao último capítulo na TV Globo na noite de 6 de janeiro de 1989. Em dias anteriores, as apostas movimentaram bolões de amigos, o jogo do bicho e até a Bolsa Mercantil & de Futuros de São Paulo.

Um sorteio na TV Globo, após a reprise do último episódio, foi a maior ação envolvendo o mistério da trama escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. O concurso Quem matou Odete Roitman e qual o caldo da Galinha Azul?, promovido pela Nestlé, fabricante dos caldos Maggi, recebeu 3 milhões de cartas. O prêmio principal foi de Cz$ 5 milhões, valor que equivale hoje a R$ 85 mil, corrigido pela inflação do IPCA.

Na versão dos anos 1980, a assassina de Odete Roitman foi Leila. Nas bancas de apostas, a personagem interpretada pela atriz Cássia Kis era azarão. O mais cotado no concurso da Galinha Azul Maggi foi o mordomo Eugênio (Sérgio Mamberti), com 24% das cartas. Outra aposta do público era Marco Aurélio (Reginaldo Faria), com 23%. Leila teve apenas 6% das cartas.

A ganhadora do prêmio principal foi Laura Boaventura de Andrade, então com 14 anos, moradora de Belo Horizonte. A adolescente enviou cinco cartas para o sorteio. Entrevistada na época pelo jornal O Globo, contou que sempre acreditou que fosse a Leila.

A novela também agitou o jogo do bicho. O jornal O Estado de S. Paulo publicou que os bicheiros do Rio de Janeiro e de São Paulo cancelaram todas as apostas no milhar 1933, número da sepultura da personagem vivida na novela pela atriz Beatriz Segall. Não queriam correr o risco de um grande prejuízo, que "quebraria as bancas".

A novela Vale Tudo começava às 20h30, após o Jornal Nacional. No dia do último capítulo, Zero Hora descreveu o cenário de apostas pelo Brasil. Nas bancas de jogo do bicho no Rio de Janeiro, o mordomo Eugênio e Maria de Fátima (Glória Pires) eram os favoritos.

O jornal contou que o mercado financeiro "nunca se movimentou tanto em torno de um nome de ficção como aconteceu agora com o sucesso da novela da Globo". Em São Paulo, os operadores da bolsa "farejaram um mercado paralelo no qual vem operando diariamente em torno do nome do assassino". Eugênio era a principal aposta. Leila, o azarão.

Em Porto Alegre, um grupo de amigos fez concurso e se reuniu para assistir ao último capítulo no Theatro São Pedro.