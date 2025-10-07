Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Bolões, bicheiros e mercado financeiro: como o Brasil apostou (e errou) no assassino de Odete Roitman na primeira versão de "Vale Tudo"

Concurso com sorteio na TV Globo recebeu 3 milhões de cartas

Leandro Staudt

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS