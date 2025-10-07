Afinal, qual foi o primeiro curso de Ensino Superior do RS?

Ocupado pela Escola Militar, Casarão da Várzea em 1885. Luigi Terragno / Reprodução

No período do Império, os filhos da elite rio-grandense precisavam deixar a província para cursar o Ensino Superior. Os primeiros cursos foram criados no Rio Grande do Sul apenas na segunda metade do século 19.

Recentemente, o Almanaque Gaúcho contou a história dos 130 anos da Faculdade de Farmácia, a unidade mais antiga da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 29 de setembro de 1895, a União Farmacêutica, formada por proprietários de farmácias, fundou a Escola de Farmácia em Porto Alegre. A UFRGS divulga que foi o "primeiro curso de Ensino Superior criado em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul".

O pioneirismo gerou questionamentos de leitores. Uns citaram curso de agronomia e veterinária de Pelotas. Outros apontaram a Escola Militar, em Porto Alegre.

Afinal, qual foi o primeiro curso de Ensino Superior do Estado? O historiador Leonardo Araujo, membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, entende que foi a Escola Militar. Em 1883, quando passou a ocupar o Casarão da Várzea, já estava com alunos nos três anos do curso Superior.

Por decreto de 29 de dezembro de 1877, assinado pelo Duque de Caxias, ficou aprovado novo regulamento para a Escola de Infantaria e Cavalaria da Província do Rio Grande do Sul, prevendo um ano preparatório e dois anos de curso em Porto Alegre. O terceiro ano da formação precisava ser cursado no Rio de Janeiro.

A autorização para implantação do terceiro ano na capital gaúcha foi dada por decreto de 30 de julho de 1881, que também estabeleceu o novo nome da instituição: Escola Militar da Província do Rio Grande do Sul.

Em relatório do governo da província em 1883, constavam 239 alunos, sendo 42 no último ano. Militares formados no Casarão da Várzea, onde funciona hoje o Colégio Militar de Porto Alegre, ajudaram a fundar faculdades que hoje pertencem à UFRGS.

Devido à formação de oficiais, alguns pesquisadores entendem que a Escola de Infantaria e Cavalaria já era curso de Ensino Superior na década de 1850.

Pelotas

Em 8 de dezembro de 1883, por decreto, o Dom Pedro II fundou a Imperial Escola de Medicina Veterinária e de Agricultura Prática em Pelotas. A direção era do francês Claude Marie Rebourgeon, discípulo de Louis Pasteur. A missão foi desenvolver vacinas no Brasil. Extinta dois anos depois, não chegou a formar alunos.

Em 1887, ocorreu a fundação do Lyceu de Agronomia, Artes e Ofícios. O nome foi trocado, em 1889, para Lyceu Rio-Grandense de Agronomia e Veterinária. Em 1890, foi reestabelecido o curso suprimido em 1885.