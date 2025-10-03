A Oktoberfest realizada no RS desde 1911

Um grupo de imigrantes bávaros apresentou aos porto-alegrenses, em 1911, a Oktoberfest. Em um domingo, em 8 de outubro, a festa com cerveja, comida e brincadeiras ocorreu na sede campestre da sociedade Turnerbund, nome antigo da Sogipa, no bairro São João.
A celebração foi organizada pelo grupo Die Haberer, fundado por Ferdinand Schlatter e outros alemães para cultuar as tradições da Bavária, como danças, canções, teatro e gastronomia. Eles administravam a área de campo comprada em 1910 para atividades esportivas. O terreno ficava junto ao fim da linha do bonde São João, uma região com muitas chácaras.
A sede do clube Turnerbund era na Avenida Alberto Bins, no Centro. O grupo de bávaros construiu uma casa de madeira no campo da Zona Norte, a Casa Luitpold-Alm.
O parque no bairro São João sediou, em 1911, a primeira Oktoberfest do Brasil, promovida para celebrar o centenário da Oktoberfest de Munique, comemorado no ano anterior. A festa foi aberta à população da cidade, com barracas de diversos produtos, exposições e competições. Ela seguiu o modelo da festa alemã, que surgiu em 1810 para festejar o casamento do príncipe Ludwig da Baviera com a princesa Therese von Sachsen Hildburghausen.
Os bávaros que moravam em Porto Alegre decidiram manter a tradição da região de onde vieram. Depois do sucesso da edição inaugural, com público estimado de duas mil pessoas, o evento passou a ser realizado com maior estrutura nos anos seguintes.
Nos anos 1940, o grupo Die Haberer foi incorporado à Sogipa como Departamento de Bávaros. A realização da Oktoberfest sofreu algumas interrupções ao longo do tempo. Em 2025, a tradicional festa chega à 72ª edição.
O baile de abertura da Oktoberfest da Sogipa ocorrerá na noite deste sábado (4), no salão social do clube. A festa no parque da sede, no bairro São João, será no dia 19 de outubro.