Xangri-lá: boate, banheiro privativo e outros atrativos de hotel na década de 1950

Um luxuoso hotel abriu as portas no Litoral Norte no verão de 1957. O Grande Hotel Casino Xangri-lá ficava na beira da praia de Capão Alto, ao lado de Capão da Canoa, território que pertencia a Osório. O icônico empreendimento está na origem do município de Xangri-lá.

Em propaganda publicada no jornal Diário de Notícias, a Companhia Capão Alto de Hotéis-Casinos de Turismo convidou os veranistas para a inauguração na noite de 19 de janeiro de 1957. A festa teve coquetel seguido de jantar.

Propaganda da inauguração em janeiro de 1987. Reprodução / Hotel Xangri-lá

Uma atração era a boate. Famosos artistas do rádio eram contratados para animar as festas.

No primeiro verão, cantou uma jovem que fazia sucesso na Rádio Farroupilha e seria eleita a Rainha do Rádio de 1957: Maria Helena Andrade.

Em propaganda de dezembro de 1957, já é apresentado apenas como Hotel Xangri-lá, sem a palavra "Casino". Reprodução / Hotel Xangri-lá

O hotel tinha ainda quadra de tênis, bar ao estilo norte-americano e restaurante. Os apartamentos, finamente mobiliados, ofereciam banheiros privativos, água quente e telefones.

No entorno, aos poucos, começou a construção de casas de veraneio. Capão Alto virou a praia de Xangri-lá.

Como fica claro no primeiro nome, os proprietários esperavam o retorno da legalidade dos jogos de azar no Brasil, o que não ocorreu. Posteriormente, foi renomeado para Hotel Termas Xangri-lá. O empreendimento teve piscina térmica com água do mar.

Terreno onde ficava o clássico hotel de Xangri-lá. Divulgação / Alfa do Brasil e Beralv

O prédio da década de 1950 foi demolido em 2006. Um novo empreendimento imobiliário no terreno está em fase de licenciamento.

As incorporadoras Alfa do Brasil e Beralv preveem para o próximo verão o lançamento do projeto de edifício residencial e de um restaurante, que será aberto ao público. A proposta inclui a revitalização de uma praça pública.