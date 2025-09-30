Salto de mais de cem metros: o dia em que paraquedista pulou da chaminé da Usina do Gasômetro

A chaminé da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, foi cenário de salto de paraquedas há 30 anos. Em 2 de outubro de 1995, o paulista Luiz Henrique Tapajós Antunes dos Santos, o Sabiá, se jogou do topo, na altura de pouco mais de 100 metros. No entorno do cartão-postal da cidade, os incrédulos porto-alegrenses assistiram à descida que durou apenas 12 segundos.

No dia seguinte, Zero Hora estampou na capa a inédita ação. Sabiá, acompanhado do amigo André Chagas, percorria o Brasil em busca de pontos simbólicos para o base jump, esporte de saltos em bases fixas. Na capital gaúcha, seus amigos sugeriram a icônica chaminé.

Em função da altura, Sabiá precisava abrir o paraquedas entre um e dois segundos após o salto. De acordo com dados da prefeitura de Porto Alegre, a chaminé tem 117 metros, sendo 13 metros de fundação e 104 metros visíveis. Ela foi construída em 1937, ao lado da usina de energia elétrica.

Sabiá tinha entre um e dois segundos para abrir o paraquedas após o salto. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Sabiá, que hoje mora em Torres, conta que não teve qualquer dificuldade para receber autorização para o salto. Aos 54 anos, ele calcula que já fez aproximadamente 30 mil saltos de pontos fixos e aeronaves.

— Foi o maior sucesso. Estava lotado na volta. Ninguém sabia que era possível pular da chaminé e chegar vivo no chão — brinca o paraquedista.