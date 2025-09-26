Primeiro curso de Ensino Superior de Porto Alegre comemora 130 anos

Completando 130 anos, a Faculdade de Farmácia é a unidade mais antiga da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 29 de setembro de 1895, a União Farmacêutica, formada por proprietários de farmácias e farmacêuticos, fundou a Escola de Farmácia em Porto Alegre. O curso foi o primeiro de Ensino Superior da Capital.

Em salas cedidas na Escola Normal, na esquina das ruas Duque de Caxias e Marechal Floriano Peixoto, as aulas da primeira turma começaram em 1896. O primeiro diretor foi Alfredo Leal.

Naquela época, as propagandas nos jornais da cidade divulgavam elixires, pílulas e outros medicamentos. Em farmácias como a Pasquier, a Providência ou a Alemã, os consumidores compravam os produtos, muitas vezes, apresentados como "milagrosos".

O mercado era dominado pelos medicamentos manipulados. Qualquer cidadão poderia exercer a profissão de farmacêutico. Para melhorar a formação, a União Farmacêutica abriu a Escola de Farmácia.

Em 1898, o Curso de Partos da Santa Casa e a Escola de Farmácia se fundiram para criar a Faculdade Livre de Medicina e Farmácia. Ao longo do tempo, o nome foi trocado. Na década de 1930, a Faculdade de Medicina, com suas escolas anexas de Farmácia e Odontologia, passou a integrar a Universidade de Porto Alegre, atualmente UFRGS.

O curso de farmacêuticos ficou ligado à Faculdade de Medicina até 1952. Em 1958, a Faculdade de Farmácia inaugurou o atual prédio na Avenida Ipiranga. Na nova sede, consolidou seu pioneirismo no Brasil. Em 1970, implantou o mestrado na área de medicamentos e, em 1992, o doutorado.

— Além de formar profissionais aptos para atender às necessidades da sociedade, nosso papel é produzir ciência e inovação na área de farmácia — destaca o diretor da faculdade, Ruy Beck.

Na graduação e na pós-graduação, a Faculdade de Farmácia tem mais de 750 estudantes. Os alunos formados atuam em locais como farmácias, hospitais e indústrias.