Porto Alegre já teve "loucura" maior do que a megarrampa de skate; assista ao vídeo

Quando vejo o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, descendo a megarrampa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), lembro de uma "loucura" maior no passado de Porto Alegre. O grupo alemão Zugspitz Artisten atraiu multidão no Centro Histórico, em 1957. Sem redes de proteção ou cintos de segurança, nas alturas, os artistas caminhavam, dançavam e até pilotavam motocicleta em um cabo de aço entre os maiores prédios da cidade.

O espetáculo reunia acrobacias, malabarismo e equilibrismo. Quem assistiu nunca mais esqueceu. Na primeira turnê pelo Brasil, em 1951, os alemães saíram do Rio de Janeiro em direção ao Sul. O jornal Diário Carioca publicou anúncio da apresentação dos "mais loucos e mais famosos equilibristas de todo mundo", com acrobacias a 70 metros de altura.

Em 1957, na segunda viagem ao Brasil, a trupe passou por Porto Alegre com nova formação do elenco, dirigido por Wilhelm Butz. Uma propaganda no Jornal do Dia, em 8 de maio, anunciava a apresentação naquela noite, na Avenida Borges de Medeiros, em um oferecimento da loja Guaspari. O público era convidado para "um desafio aos seus nervos".

O grupo Zugspitz Artisten pedia a colaboração espontânea de Cr$ 20 para o Fundo de Segurança Própria. O valor equivalia a 10 vezes o preço de um exemplar do jornal.

O coração de Porto Alegre foi o cenário dos "malucos" alemães. Um filme da Leopoldis-Som mostra a perigosa apresentação nas alturas, entre os prédios da Avenida Borges de Medeiros, na esquina com a Rua dos Andradas. Nas ruas e calçadas, as pessoas olhavam para cima, parecendo despreocupadas com o risco de queda dos artistas sobre suas cabeças.

Em reportagem fotográfica de Léo Guerreiro, a Revista do Globo publicou que era um espetáculo "proibido para quem não anda regulando bem o coração". O texto informou que o grupo alemão era formado por Wilhelm Butz, Rudi Berg, Siegpard Bach, Alex Echard e Sylvia Kaebeck.

O Zugspitz Artisten também passou por cidades do interior do Estado em 1957. O nome da trupe foi inspirado na montanha Zugspitze, no sul da Alemanha, onde os artistas ganharam notoriedade.

Suicidas do Espaço