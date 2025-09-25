Porto Alegre já teve "loucura" maior do que a megarrampa de skate; assista ao vídeo

Quando vejo o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, descendo a megarrampa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), lembro de uma "loucura" maior no passado de Porto Alegre. O grupo alemão Zugspitz Artisten atraiu multidão no Centro Histórico, em 1957. Sem redes de proteção ou cintos de segurança, nas alturas, os artistas caminhavam, dançavam e até pilotavam motocicleta em um cabo de aço entre os maiores prédios da cidade.
O espetáculo reunia acrobacias, malabarismo e equilibrismo. Quem assistiu nunca mais esqueceu. Na primeira turnê pelo Brasil, em 1951, os alemães saíram do Rio de Janeiro em direção ao Sul. O jornal Diário Carioca publicou anúncio da apresentação dos "mais loucos e mais famosos equilibristas de todo mundo", com acrobacias a 70 metros de altura.
Em 1957, na segunda viagem ao Brasil, a trupe passou por Porto Alegre com nova formação do elenco, dirigido por Wilhelm Butz. Uma propaganda no Jornal do Dia, em 8 de maio, anunciava a apresentação naquela noite, na Avenida Borges de Medeiros, em um oferecimento da loja Guaspari. O público era convidado para "um desafio aos seus nervos".
O grupo Zugspitz Artisten pedia a colaboração espontânea de Cr$ 20 para o Fundo de Segurança Própria. O valor equivalia a 10 vezes o preço de um exemplar do jornal.
O coração de Porto Alegre foi o cenário dos "malucos" alemães. Um filme da Leopoldis-Som mostra a perigosa apresentação nas alturas, entre os prédios da Avenida Borges de Medeiros, na esquina com a Rua dos Andradas. Nas ruas e calçadas, as pessoas olhavam para cima, parecendo despreocupadas com o risco de queda dos artistas sobre suas cabeças.
Em reportagem fotográfica de Léo Guerreiro, a Revista do Globo publicou que era um espetáculo "proibido para quem não anda regulando bem o coração". O texto informou que o grupo alemão era formado por Wilhelm Butz, Rudi Berg, Siegpard Bach, Alex Echard e Sylvia Kaebeck.
O Zugspitz Artisten também passou por cidades do interior do Estado em 1957. O nome da trupe foi inspirado na montanha Zugspitze, no sul da Alemanha, onde os artistas ganharam notoriedade.
Suicidas do Espaço
Em dezembro de 1960, artistas do grupo Rehlinger Artisten, apresentados como Suicidas do Espaço, fizeram apresentação em cabo de aço entre o Edifício União e o prédio novo da prefeitura de Porto Alegre. A TV Piratini transmitiu o espetáculo ao vivo. Em cobertura histórica, o jornalista Celestino Valenzuela, sentado em uma chapa de ferro presa a cabo de aço, entrevistou um dos artistas nas alturas.