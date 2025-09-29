Entenda a tradição da festa de São Miguel em 29 de setembro

Na tradição católica, São Miguel Arcanjo é o príncipe das milícias celestes na luta contra o mal. Inúmeras catedrais, santuários, capelas e mosteiros são dedicados ao defensor da fé. A Igreja Católica celebra em 29 de setembro o dia do santo.
As festas em honra a São Miguel Arcanjo estão entre as mais antigas do Rio Grande do Sul. Elas começaram na época das reduções dos padres jesuítas espanhóis. O Almanaque Gaúcho recebeu colaboração do arquiteto Luiz Antônio Bolcato Custódio, especialista em arquitetura missioneira, sobre a tradição da festividade.
As festas dos santos padroeiros estavam entre as principais celebrações religiosas nas Missões. O escolhido para dar o nome ao povoado era considerado o seu protetor. São Miguel foi uma das maiores reduções do povo guarani no Rio Grande do Sul.
No dia do padroeiro, padres e indígenas organizavam a celebração cívico-religiosa, que reunia moradores e convidados das reduções vizinhas. A preparação envolvia o conselho integrado pelos caciques, o Cabildo.
Antes da chegada dos jesuítas, o povo guarani já tinha a tradição de fazer convites, desde o trabalho coletivo até as festas. A celebração do padroeiro era antecedida por novenas.
— Toda a população se envolvia na limpeza de ruas e da praça, colocando arcos floridos para a passagem das procissões. Os convidados eram recebidos no dia anterior com toques de sinos, flautas, tambores, trombetas e fogueiras — conta Custódio.
Os hóspedes recebiam comidas e presentes. A grande celebração de caráter barroco começava com uma missa cantada. As danças eram feitas no lado de fora da igreja. Depois do almoço, na grande praça, ocorriam os desfiles com bandeiras, com o estandarte do Rei da Espanha e os jogos equestres. No entardecer, faziam um banquete, refeição compartilhada com música e bebida de milho.
A redução de São Miguel foi fundada em 1632, perto de Santa Maria. Depois da expulsão dos jesuítas pelos bandeirantes, ficou no lado argentino. Na segunda fase, no local atual, foi instalada em 1687.
No município de São Miguel das Missões, no dia do padroeiro, uma romaria mantém a tradição do tempo dos jesuítas.
Kerb de São Miguel
Dois Irmãos é outra cidade gaúcha que tem tradição na festa de São Miguel. O padroeiro foi escolhido pelos imigrantes alemães católicos que fundaram, em 1829, a comunidade no Vale do Sinos. Em 2025, é realizada o 196º Kerb de São Miguel.