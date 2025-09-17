Pelotas: as rústicas embarcações que deram nome a município do RS

Rodrigo Schlee dentro de pelota, na travessia no Arroio Pelotas. Carlos Queiroz / Arquivo Pessoal

Os rios sempre dificultaram as viagens pelo Rio Grande do Sul. Antes da construção de pontes, as travessias eram mais demoradas e perigosas, principalmente nos períodos chuvosos. Por muito tempo, primitivas embarcações, as pelotas, foram usadas pelos moradores e viajantes.

Construídas com couro, as pelotas são herança dos povos indígenas. No livro Voyage a Buenos-Ayres et a Porto-Alègre, par la Banda-Oriental, les Missions d'Uruguay et la Province de Rio-Grande-do-Sul (de 1830 a 1834), publicado em 1835, o viajante francês Arsène Isabelle relatou o uso das curiosas embarcações nos rios Ibicuí e Jacuí. Ele descreveu que, "quando a passagem é difícil, seja devido a uma enchente ou a uma corrente muito violenta, e o homem não sabe nadar bastante para se arriscar, mete-se no couro com parte das bagagens". Citou que uma corda era amarrada à cauda de um cavalo, que atravessava o rio nadando.

As pelotas eram feitas com um couro inteiro de boi, amarrado a uma armação de galhos. Em vários tamanhos, elas podiam transportar pessoas e bagagens. Além dos cavalos, podiam ser puxadas por bons nadadores.

O nome da embarcação foi dado em função do formato, uma pelota, que significa bola em espanhol.

— Os indígenas faziam pelotas menores, para carregar crianças e bagagens. Eles usavam couro de anta e outros animais. Com os europeus, chegou o gado, que permitiu a preparação de pelotas maiores — conta o guasqueiro e pesquisador Rodrigo Lobato Schlee.

Schlee e Fernanda Valente de Souza são autores do livro Guasqueiro: a arte gaúcha do couro no apero crioulo. Em 2003, com base em pesquisas, eles começaram a construir as primitivas embarcações.

Fernanda Valente durante travessia dentro de pelota. Rodrigo Schlee e Fernanda Valente / Arquivo Pessoal