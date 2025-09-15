Inaugurado em 1904, veja onde ficava o primeiro campo do Grêmio

Campo da baixada da Rua Mostardeiro nos primeiros anos. No alto, prédio da sociedade de atiradores. Reprodução / Museu do Grêmio - Hermínio Bittencourt

No início do século 20, os jogadores de "foot-ball" improvisavam campos para as partidas em Porto Alegre. Em terrenos planos, com ou sem grama, corriam atrás da bola de couro. Fundado em 15 de setembro de 1903, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense rodou pela cidade.

As primeiras partidas oficiais, contra o Fuss-Ball Club Porto Alegre, ocorreram no campo ao lado do velódromo da sociedade Blitz, na Rua Voluntários da Pátria.

A primeira casa do Grêmio foi inaugurada em 14 de agosto de 1904, um domingo festivo na cidade. O clube enviou convites para jornais e outras associações. Um desfile ocorreu entre o Centro e o Moinhos de Vento.

O clube alugou até 1911 terreno da família Mostardeiro, em frente à sede do Schützenverein Platz, a sociedade de atiradores dos alemães. É a região cortada atualmente pela Avenida Goethe, entre as ruas Mostardeiro e Dona Laura.

Naquela tarde de domingo, no jogo de inauguração, jogadores do Grêmio foram divididos em dois times (branco e cores). Os atletas do Fuss-Ball também foram convidados e formaram equipes para outra partida.

No campo da baixada da Rua Mostardeiro, foram colocadas duas goleiras. O clube também construiu o "caramanchão", uma estrutura pequena de madeira, coberta, para abrigar convidados e sócios.

Em 1911, foi obtida a escritura do terreno. Waldemar Bromberg emprestou o dinheiro para a compra, 10 contos de réis, reembolsado por operação no Brasilianische Bank für Deutschland.

Rico comerciante, um dos proprietários das lojas Bromberg, Waldemar foi árbitro das primeiras partidas oficiais entre clubes de futebol de Porto Alegre, em 1904.

No Moinhos de Vento, estádio do Grêmio em 1919. Reprodução / Revista Fon-Fon

Em 1912, o Grêmio inaugurou o primeiro pavilhão social com arquibancada. Na década de 1940, depois da ampliação, o estádio parecia um forte, por isso passou a ser chamado de Fortim da Baixada.