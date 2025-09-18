Fundada em 1945, entidade é um "cantinho" da França no RS

Alunos da Aliança Francesa de Porto Alegre em 1946. Reprodução / Revista do Globo

A Aliança Francesa de Porto Alegre celebra 80 anos. Fundada na cidade em 1945, a associação sem fins lucrativos difunde a cultura e o idioma. Em função das aulas e dos eventos, pode ser considerado um "cantinho" francês no Rio Grande do Sul. Na sede na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, oferece curso reconhecido pelo Ministério da Educação da França.

A Alliance Française é uma organização criada em 1883, responsável por levar a cultura francesa pelo mundo. No Brasil, chegou em 1885, quando fundou a unidade do Rio de Janeiro.

No início do século 20, já era planejada a criação em Porto Alegre. Em 1905, o jornal A Federação noticiou a visita do cônsul da França, Octavio Courtheil, à sua redação para entregar o convite de uma reunião sobre a "associação Alliance Française".

Oriunda da França, Nancy Roche chegou a Porto Alegre em 1945, acompanhada do marido, Jean Roche. Ela tinha a missão de tornar viável a criação a organização. Na cidade, arregimentou personalidades locais e criou uma comissão.

Em 9 de outubro de 1945, a Associação de Cultura Franco-Brasileira foi formada como entidade jurídica brasileira para ser reconhecida oficialmente pela Alliance Française de Paris. Finalmente, nasceu a Aliança Francesa de Porto Alegre.

O primeiro presidente foi o escritor e professor Guilhermino César (1908-1993). A sede ficava na Rua Duque de Caxias. Logo, um grupo de senhoras colaborou com o desenvolvimento social da associação, formando o 'Club des Gourmandes'.

A instituição já formou mais de 30 mil alunos em Porto Alegre, além de proporcionar inúmeros eventos culturais e artísticos.

Para comemorar os 80 anos, está aberta a exposição Le français inspire: 80 anos de língua e cultura com a Aliança Francesa Porto Alegre, no Shopping Praia de Belas. Em outubro, a entidade realizará uma série de atividades. No perfil do Instagram, a Aliança Francesa Porto Alegre apresenta a programação detalhada.