Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Fundada em 1945, entidade é um "cantinho" da França no RS

Aliança Francesa de Porto Alegre comemora 80 anos

Leandro Staudt

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS