Farroupilha ou Redenção: entenda o nome do parque de Porto Alegre

Inaugurado em 1957, Monumento ao Expedicionário é símbolo do Parque Farroupilha. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

O Parque Farroupilha é o mais popular de Porto Alegre. Em uma área 37 hectares, moradores e visitantes passeiam, descansam, tomam chimarrão e fazem exercícios físicos.

O parque está eternizado na letra da música Amigo Punk, de Frank Jorge e Marcelo Birck, da banda Graforréia Xilarmônica: "atravessa a Osvaldo Aranha e entra no Parque Farroupilha". Mesmo assim, grande parte da população ainda prefere chamar o local de Parque da Redenção ou apenas de Redenção.

Passeio no lago durante a exposição de 1935. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

O nome Parque Farroupilha foi adotado em 19 de setembro de 1935. Na véspera da abertura da grande exposição para celebrar o centenário da Revolução Farroupilha, um decreto do prefeito Alberto Bins trocou a denominação do Campo da Redenção. Naquele período, a área passou por muitas melhorias para as festividades.

Cenário do parque em 1939, após desmontagem de pavilhões da exposição do centenário da Revolução Farroupilha. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

O parque fica na antiga Várzea, que nos primórdios de Porto Alegre foi ponto de parada dos carreteiros e tropeiros. Na Guerra dos Farrapos, fora da zona cercada da cidade, confrontos entre caramurus e farroupilhas ocorreram naquela região.

Em 1870, por decisão da Câmara Municipal, a Várzea foi denominada Campos do Bom Fim, em função das obras da capela de Nosso Senhor do Bom Fim. No livro Parque Farroupilha "Redenção", Gunter Axt e Moacyr Scliar descreveram que, "ao final do século 19, os campos tinham ainda o aspecto rústico de um potreiro". Moradores soltavam gado, cabras e cavalos para pastar.

Nova troca de nome ocorreu em 7 de setembro de 1884, passando a ser denominado Campo da Redenção. No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco conta que a Câmara Municipal queria solenizar o movimento de libertação dos escravizados em Porto Alegre. Negros libertos foram morar perto da Várzea, formando a Colônia Africana, atual bairro Rio Branco.

Mesmo com a troca realizada há 90 anos, a velha denominação, Redenção, resistiu. O parque tem dois nomes, o oficial e o popular.

Ouça podcast sobre a história do parque:



