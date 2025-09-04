Expointer: saiba quem é o criador das "medalhas" dos campeões

Credenciais das primeiras edições da Expointer. Acervo Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Porto Alegre / Divulgação

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Porto Alegre preserva uma parte da história da Expointer e da agropecuária gaúcha. O arquivo tem fotos, jornais, correspondências e documentos de Caio Poester, um profissional de trajetória multifacetada. Ele foi veterinário, jornalista, dentista e jurista. Morreu em 2021, aos 101 anos.

Poester foi o criador das rosetas, as escarapelas de premiação, que os campeões da Expointer exibem nos pavilhões do parque em Esteio. Elas estão para os animais como as medalhas estão para os atletas.

Leia Mais Inaugurado em 1970, veja como era o parque de exposições de Esteio

As rosetas, em várias cores, foram feitas na década de 1950, quando o veterinário e jornalista era responsável pelo setor de informação e fomento da Secretaria Estadual da Agricultura. Na época, a exposição estadual de animais ocorria no parque do bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

No acervo de Poester, foto da vaca Gilda, campeã da raça Nelore em 1972. Acervo Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Porto Alegre / Divulgação

Apaixonado pela criação de búfalos e por viagens, Poester conheceu mais de 60 países. Ele teve relevante envolvimento na agropecuária gaúcha. Em 1972, durante a 1ª Expointer, participou da premiação da vaca Gilda e do touro Diamante, campeões da raça Nelore. Em 1976, na 3ª edição da feira, atuou como jurado das raças ovinas Hampshire Down e Southdown. Na edição seguinte, avaliou zebuínos.

Leia Mais Em vídeo, veja como era o parque de exposição de animais no Menino Deus

Como veterinário e zootecnista, Poester atuou na Secretaria Estadual da Agricultura, onde se aposentou. Também exerceu a odontologia no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, em consultório da Rua Marechal Floriano, no GBOEX e em ações como o Projeto Rondon, na Amazônia.

Admirador da Santa Casa desde 1957, ano da morte da mãe, o veterinário passou a realizar doações à instituição, contribuindo significativamente para a construção do Hospital Nora Teixeira e outras iniciativas voltadas à saúde e à solidariedade.

Leia Mais Símbolo da Expointer: a história das esferas doadas pela Alemanha

O acervo pessoal, no arquivo do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, preserva registros de sua ampla atuação e de momentos marcantes da agropecuária do Estado.

Rosetas indicam as premiações dos animais na Expointer. Jefferson Botega / Agencia RBS

Entenda as rosetas

Feitas de fita de tafetá, as rosetas indicam os melhores animais nas avaliações da Expointer. Com base em lista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, veja quais são as premiações: