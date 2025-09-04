Expointer: saiba quem é o criador das "medalhas" dos campeões

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Porto Alegre preserva uma parte da história da Expointer e da agropecuária gaúcha. O arquivo tem fotos, jornais, correspondências e documentos de Caio Poester, um profissional de trajetória multifacetada. Ele foi veterinário, jornalista, dentista e jurista. Morreu em 2021, aos 101 anos.
Poester foi o criador das rosetas, as escarapelas de premiação, que os campeões da Expointer exibem nos pavilhões do parque em Esteio. Elas estão para os animais como as medalhas estão para os atletas.
As rosetas, em várias cores, foram feitas na década de 1950, quando o veterinário e jornalista era responsável pelo setor de informação e fomento da Secretaria Estadual da Agricultura. Na época, a exposição estadual de animais ocorria no parque do bairro Menino Deus, em Porto Alegre.
Apaixonado pela criação de búfalos e por viagens, Poester conheceu mais de 60 países. Ele teve relevante envolvimento na agropecuária gaúcha. Em 1972, durante a 1ª Expointer, participou da premiação da vaca Gilda e do touro Diamante, campeões da raça Nelore. Em 1976, na 3ª edição da feira, atuou como jurado das raças ovinas Hampshire Down e Southdown. Na edição seguinte, avaliou zebuínos.
Como veterinário e zootecnista, Poester atuou na Secretaria Estadual da Agricultura, onde se aposentou. Também exerceu a odontologia no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, em consultório da Rua Marechal Floriano, no GBOEX e em ações como o Projeto Rondon, na Amazônia.
Admirador da Santa Casa desde 1957, ano da morte da mãe, o veterinário passou a realizar doações à instituição, contribuindo significativamente para a construção do Hospital Nora Teixeira e outras iniciativas voltadas à saúde e à solidariedade.
O acervo pessoal, no arquivo do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, preserva registros de sua ampla atuação e de momentos marcantes da agropecuária do Estado.
Entenda as rosetas
Feitas de fita de tafetá, as rosetas indicam os melhores animais nas avaliações da Expointer. Com base em lista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, veja quais são as premiações:
- Grande campeão: verde, vermelho e amarelo
- Reservado de grande campeão: vermelho, violeta e branco
- 3º melhor animal no Grande Campeonato: amarelo, violeta e branco
- 4º melhor animal: azul, violeta e branco
- Campeão de categorias: verde e vermelho
- Reservado de campeão de categorias: vermelho e violeta
- 3º melhor animal no campeonato: amarelo e violeta
- 4º melhor animal no campeonato: azul e violeta
- 1º prêmio na categoria: verde
- 2º prêmio na categoria: vermelho
- 3º prêmio na categoria: amarelo
- 4º prêmio na categoria: azul
- 5º prêmio na categoria: violeta
- Menção Honrosa: branco
- Melhor exemplar da raça: branco, verde, amarelo e vermelho
- Prêmio especial 1: branco, verde e amarelo
- Prêmio especial 2: branco, verde e vermelho
- Prêmio especial 3: branco, vermelho e azul
- Prêmio especial 4: branco e amarelo
- Prêmio especial 5: vermelho e branco
- Prêmio especial 6: branco e vermelho
- Prêmio especial 7: verde e branco
- Prêmio conjunto: amarelo e branco