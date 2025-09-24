Entidade que reúne cronistas esportivos do RS completa 80 anos

Em 1945, os gaúchos sabiam das notícias esportivas pelos jornais, revistas e rádios. Nos cafés de Porto Alegre, os torcedores discutiam as últimas partidas do citadino de futebol, envolvendo Grêmio, Inter, Renner, Nacional, Cruzeiro, Força e Luz e São José. As corridas de cavalos no hipódromo do bairro Moinhos de Vento empolgavam o público. Em quadras, nas ruas ou no Guaíba, outros esportes também atraíam a atenção dos leitores e ouvintes. Neste cenário, há oitenta anos, nasceu uma associação dos cronistas esportivos.

Fundada em 25 de setembro de 1945, a Associação dos Cronistas Esportivos de Porto Alegre (Acepa) reuniu profissionais da cidade. O grupo era formado por Luiz Miranda, Luiz Palhares de Mello, José Domingos Varella, Édison Pires, Xisto Vasques, Hugo Schmidt, Acélio Daudt, José Gomes de Oliveira, Amilcar Silveira, Amaro Júnior, Aparício Viana e Silva e Ruy Vergara Corrêa. O jornalista Cid Pinheiro Cabral foi o primeiro presidente.

Em 1978, o nome foi trocado para Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (Aceg). A entidade esteve envolvida nos principais eventos esportivos da cidade. A Aceg participou da fundação das associações de jogadores e treinadores profissionais no Estado. Também esteve na mobilização para criar o Campeonato Brasileiro em 1971.

A Aceg acompanha as transformações na comunicação, viu a chegada da televisão e toda a revolução digital. Presidida hoje pelo jornalista Rogério Amaral, soma 873 associados. A associação é responsável pelo credenciamento dos cronistas esportivos em jogos de futebol profissional no Estado.

