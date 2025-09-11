Em fotos de 1910, veja a festa da uva de Porto Alegre

O bairro Teresópolis, em Porto Alegre, foi palco da primeira festa da uva do Estado. Em um pavilhão, produtores rurais realizaram a exposição em fevereiro de 1909. O Almanaque Gaúcho apresenta fotos da segunda edição do evento.
Os flagrantes do fotógrafo Virgilio Calegari foram publicados em abril de 1910 pela revista Chacaras e Quintaes, de São Paulo. A Praça Dona Maria Luiza, a atual Praça Guia Lopes, recebeu cinco tendas para a festa, realizada entre 23 e 25 de janeiro de 1910.
A bela iluminação encantava o público à noite. Os bondes levavam os visitantes até o arrabalde, uma região onde viviam muitas famílias de imigrantes italianos.
Na festa, concorreram 80 expositores, que apresentaram mais de cem variedades de uvas de mesa e vinho. O prêmio principal ficou com Alberto de Campos Velho. Em relatório, o presidente da comissão julgadora, Graciano de Azambuja, criticou problemas na identificação das uvas de vários produtores.
À noite, ocorreram exibições de imagens no cinematógrafo fornecido pelo Recreio Ideal. A grande atração, é claro, foram as uvas vendidas nas tendas. Os preços eram tabelados para evitar abusos.
A comissão organizadora era presidida por Victor Henrique da Silva.
