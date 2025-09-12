Dos chafarizes à criação do Dmae, a evolução do abastecimento de água em Porto Alegre

Chafariz para fornecimento de água à população na Praça da Matriz, no século 19. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul / Divulgação

Mesmo construída às margens do Guaíba, Porto Alegre conviveu por muito tempo com graves problemas no abastecimento de água. Nos primórdios da cidade, a população recorria a vertentes, fontes e poços. A água também era retirada do rio sem qualquer tratamento.

Em 1846, terminada a Revolução Farroupilha, o presidente da província, o futuro Duque de Caxias, escreveu em relatório que mandou construir pontes de madeira no Guaíba, permitindo o acesso a pontos mais avançados para a população retirar a água. Ele citou que "quase todas as moléstias que afligem seus moradores provém em parte da impureza das águas, apanhadas nas praias cheias de imundícies".

Na década de 1860, foi fundada a Cia. Hidráulica Porto-Alegrense. A empresa instalou canos de ferro para transportar a água da nascente do Arroio Dilúvio até um reservatório ao lado da Praça da Matriz. Os moradores passaram a pagar para ter água em casa ou nos chafarizes.

A incapacidade da empresa atender à crescente demanda abriu caminho para a fundação da Cia. Hidráulica Guaibense. Em 1891, a concorrente passou a operar, captando água do Guaíba, na Praia de Belas. Não demorou para a população reclamar da falta de filtragem e da limitação da rede.

O intendente José Montaury adquiriu o sistema da Guaibense em 1904. O município tentou, mas não conseguiu encampar a outra empresa, a Porto-Alegrense, que continuou operando paralelamente ao serviço público. Por muito tempo, também permaneceram nas ruas os pipeiros, que vendiam água de vertentes.

O investimento público permitiu a expansão dos serviços. No livro Porto Alegre: Guia Histórico, o historiador Sérgio da Costa Franco (1928-2022) conta que a água do Guaíba, deficientemente filtrada, "caracterizava-se por ser amarela e turva, não inspirando muita confiança aos usuários".

A melhoria na qualidade ocorreu com a inauguração da Hidráulica Municipal, no bairro Moinhos de Vento, em 1928. Nas torneiras das casas, chegava finalmente a água cristalina. Em reportagem de 1931, a Revista do Globo elogiou a "água absolutamente pura", porque poucos anos antes a cidade carregava a fama de ter "água intragável".

Para expansão da rede de saneamento em Porto Alegre, em 15 de dezembro de 1961, a prefeitura criou o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Desde 2019, a autarquia municipal também incorporou a manutenção do sistema pluvial.