"Crime da Mala": o caso da mulher encontrada morta em navio que viajava do Brasil para a Europa

Mala localizada no navio no porto de Santos. Reprodução / O Malho

Atracado no porto de Santos, o navio transatlântico Massilia foi cenário da descoberta de um crime em 1928. Uma mala no porão despertou suspeitas devido ao cheiro ruim e ao sangue. Quando aberta, todos ficaram horrorizados. No interior, em meio a roupas, estava o corpo de uma mulher.

O caso de grande repercussão na imprensa ficou conhecido como "Crime da Mala". O corpo em avançado estado de putrefação foi localizado em 7 de outubro de 1928. Na altura dos joelhos, as pernas estavam cortadas. Em forma de baú, a mala era retangular, de cor castanha, amarada por uma corda.

O comandante do navio de passageiros, Paul Chasmasson, revelou que a bagagem apresentava uma etiqueta de 3ª classe, consignada a "Francisco Ferrero - Bordeaux". O destino, portanto, era a França. Logo acionada, a polícia começou imediatamente a investigação. Em 24 horas, o caso estava solucionado.

A publicação da notícia e das fotos pelos jornais foi fundamental para a elucidação do crime. Na cidade de São Paulo, um comerciante da Avenida São João se apresentou à polícia para contar que vendeu uma mala parecida dias antes. Um morador de prédio da Rua da Conceição também compareceu à delegacia, onde revelou a suspeita da relação do caso de Santos com o desaparecimento de um casal de vizinhos.

Não demorou para os policiais identificarem a vítima e o assassino. O criminoso era o italiano Giuseppe Pistone, 31 anos. A vítima era a esposa, Maria Mercedes Féa, uma jovem de 22 anos.

Maria, a mala e Pistone em revista publicada em 1928. Reprodução / Revista da Semana

Eles se conheceram durante viagem de navio da Itália para Buenos Aires. Os dois italianos se casaram. Por crime de estelionato, Pistone foi condenado na Argentina.

Em agosto de 1928, o casal chegou a São Paulo para começar uma vida nova. Ele procurou Francisco Pistone, um parente distante que tinha um comércio de vinhos. Mentindo que receberia dinheiro da mãe, que estava na Itália, Giuseppe queria formar sociedade.

Percebendo as intenções do marido, Maria escreveu cartas para a sogra e para a mãe. Uma correspondência foi interceptada por Giuseppe. Pela conclusão da investigação da polícia, ele matou a esposa apertando o pescoço após uma discussão em 4 de outubro. Os peritos confirmaram a causa como "asfixia por sufocação ou esganadura".

No relatório da conclusão do inquérito, o delegado Carvalho Franco escreveu: "Maria Féa queria impedir de todos os modos que seu esposo se tornasse outra vez um estelionatário. Enraivecido com essa contrariedade, José (Giuseppe) Pistone relevou toda sua índole e toda a esterilidade emotiva de sua alma."

Maria conheceu o marido durante viagem da Itália para Buenos Aires. Reprodução / O Malho

Maria estava grávida de seis meses. Depois da morte, Pistone comprou a mala para ocultar o cadáver. Imaginou que, fazendo o despacho no navio, o crime jamais seria descoberto. A mala foi levada de trem até Santos.