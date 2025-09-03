Como visitar casarão que preserva a história de Caxias do Sul

Construído em 1884, um casarão guarda a história de Caxias do Sul. O prédio pertenceu à família Morandi-Otolini. Em arquitetura colonial portuguesa, num ponto alto da pequena vila, o sobrado impressionava os moradores no início da colonização italiana.
Comprado pelo poder público em 1894, sediou fórum, colégio, delegacia de polícia, guarda municipal, intendência e prefeitura. O sobrado abriga atualmente o Museu Municipal de Caxias do Sul. O acervo reúne mais de 12 mil itens.
Recentemente, visitei o casarão. O passeio guiado é uma viagem no tempo, acompanhando as transformações da sociedade, desde as pedras lascadas por indígenas até os equipamentos eletrônicos. A exposição apresenta materiais relacionados à história da maior cidade da colonização italiana no Estado.
No início do roteiro, estão objetos dos povos indígenas que viviam na Serra antes da chegada dos europeus. O visitante também vê os baús de madeira para bagagem e pode imaginar como eram as viagens dos imigrantes nos navios.
Em uma região celebrada pela força do trabalho, a exposição tem vários objetos relacionados aos ofícios, desde agricultores até sapateiros. Do tempo dos tropeiros, um destaque é a bruaca, uma bolsa de couro para transporte no lombo do cavalo ou das mulas.
As crianças ficam surpresas com a evolução da tecnologia quando observam equipamentos como a geladeira sem energia elétrica. Um item curioso é o pote que guarda dentes extraídos por dentista.
Para a nostalgia dos moradores mais antigos da cidade, o museu guarda cadeira, espelho e outros artigos da Barbearia Mantovani, inaugurada em 1930. As tradicionais bodegas, armazéns de secos e molhados, são retratadas com balcão, caixa registradora, balança e até produtos antigos. Imagens de santos lembram da religiosidade dos imigrantes.
A gigantesca metalúrgica de Abramo Eberle tem um espaço especial, que apresenta itens produzidos, maquete do prédio e fotos.
Em um armário, estão vários aparelhos de rádio. Eles já foram a principal conexão dos moradores da cidade com os acontecimentos mundiais.
O Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn fica na Rua Visconde de Pelotas, 586, no Centro. Abre de terça a domingo, das 10h às 16h. A visitação é gratuita.
