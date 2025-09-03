Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Como visitar casarão que preserva a história de Caxias do Sul

Com mais de 12 mil itens, museu ocupa sobrado de 1884

Leandro Staudt

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS