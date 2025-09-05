Centenário da primeira cooperativa de crédito de Porto Alegre

Em setembro de 1950, festa dos 25 anos da Central das Caixas Rurais. Sicredi Origens RS / Divulgação

A Sicredi Origens RS completa cem anos. Fundada com o nome Central das Caixas Rurais da União Popular do Estado do Rio Grande do Sul, foi a primeira cooperativa de crédito de Porto Alegre. Ela seguiu o modelo Raiffeisen, difundido no Estado pelo padre suíço Theodor Amstad.

Em 6 e 7 de setembro de 1925, durante a assembleia da Sociedade União Popular, em Santa Maria, ficou decidida a fundação da central para organizar e auxiliar as caixas rurais, que recebiam recursos para poupança e ofereciam crédito. O comando coube a Albano Volkmer e Gaston Englert, que ficou 20 anos na presidência.

A Central das Caixas Rurais começou a operar em janeiro de 1926. A sede ocupou vários endereços do Centro Histórico de Porto Alegre. Inicialmente, ficou na Rua Voluntários da Pátria, ponto que concentrava o comércio e onde estavam muitos estabelecimentos de descendentes de imigrantes alemães.

Edifício Bier & Ullmann, o maior atrás do Paço Municipal, em 1940. Foto Ubatuba / Porto Alegre Moderno

Depois de 10 anos, a Central somava 35 caixas e mais de 6 mil associados no Rio Grande do Sul. A sede foi transferida, em 1930, para o edifício Bier & Ullmann, ao lado do Paço Municipal.

Em 1950, na comemoração dos primeiros 25 anos, foi inaugurada a sede própria no Edifício Brasília, na Rua Siqueira Campos. A Central já contava com 47 caixas rurais e seus mais de 24 mil associados.

Os anos 1960 foram desafiadores devido a uma série de restrições impostas às cooperativas de crédito. Em 1967, os representantes das 40 caixas rurais associadas transformaram a Central das Caixas Rurais em Cooperativa de Crédito Sul Riograndense, no modelo de cooperativa urbana.

Quando passou a integrar o Sistema Sicredi, em 1997, foi adotado o nome Sicredi Metrópolis RS. Mais tarde, a cooperativa somou forças com a Sicredi Empreendedores RS, dando origem à Sicredi União Metropolitana RS.